Estreno de las piscinas de Sar con casi 400 usuarios

A pesar del calor de la jornada de ayer, los compostelanos fueron llegando a cuentagotas a las piscinas del Multiusos del Sar. Así, según confirmaron a este rotativo fuentes de la instalación, hubo unos 400 usuarios a lo largo de todo el día. Es decir, esas cuatrocientas personas no llegaron a estar juntas en el recinto en ningún momento. Aún así, las piscinas de Sar tienen un aforo máximo de 852 usuarios, ya que cuentan con 300 parcelas dobles en el césped y otras 126, también dobles al lado de las piscinas.

El horario de la instalación es el habitual de lunes a domingo, incluidos festivos, de once de la mañana a nueve de la noche. El acceso es gratuito para abonados del Multiusos Fontes do Sar y C.D. Santa Isabel, mientras que los que no están inscritos a los centros tienen que pagar la correspondiente entrada. Las tarifas son de 4,08 euros para adultos; de 2,69 €, de 14 a 18 años; y 2,24 euros, de 13 a 6 años.

Asimismo, se colocaron estaciones de limpieza en varios puntos del recinto y se realizará una desinfección constante de las zonas de uso. Los usuarios, además de las normas habituales, deberán llevar mascarilla en las zonas comunes, respetar en todo momento la distancia social, y se recomienda que pongan las gafas al bañarse por los altos niveles de cloro.

En esta temporada los abonados contarán con una reserva preferente previa para asegurar la plaza, que podrán hacer de manera online desde el día anterior. Los no abonados y aquellos abonados que no habían hecho reserva en la web, deberán acudir de manera presencial a la recepción de las piscinas.

Las piscinas de verano Fontes del Sar disponen de tres vasos: uno “de competición” de 425 m3 de lámina de agua, otro de aprendizaje de 445 m3 de lámina de agua, y un tercero de chapoteo de 120 m3 de lámina de agua que se usa exclusivamente en verano. Cuentan con una amplia zona de vestuarios, una enfermería y una cafetería, que solo permanece abierta durante la época estival. Todos los que acudan a las piscinas tienen que llevar mascarilla, bañador, gorro de baño y chanclas, y deben cumplir una serie de normas.