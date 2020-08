Estreno en Bonaval del premiado corto ‘Xoves de Comadres’

La Muestra Internacional de Cine Etnográfico (MICE) afronta su segunda jornada con un estreno muy especial, el del cortometraje de Noemí Chantada que forma parte del Festival de Cine de Málaga, y que acaba de obtener el primer premio en la Muestra de Cine Rural al Pallars. En Santiago, la proyección de este corto en el parque de Bonaval, hoy a las diez y previa retirada de entrada, será su estreno en Galicia.

Xoves de comadres forma parte de la sección Impropias, centrada en la memoria histórica y en los relatos en torno a las mujeres. Le acompañarán otros dos cortometrajes. Por un lado, De monstruos y faldas, de la realizadora e investigadora Carolina Astudillo, una obra que fue premiada como Mejor Documental Experimental en el Female Eye Festival de Toronto en 2009. Por otro lado, los asistentes que lo deseen podrán disfrutar de Santa Baia de Montes, de la ourensana Sabela Souto, una pieza que nos traslada al ayuntamiento de Cualedro, donde los vecinos y vecinas están hartos de las noticias sobre los incendios. Este corto recibió el Premio Especial del Público en el Festival Internacional Vía XIV de Verín.

Como parte de la sección oficial de la Muestra, se ponen hoy a disposición del usuario en el canal de Vimeo del Museo do Pobo Galego, y durante 48 horas, cuatro nuevas películas internacionales. How about having a fascination of mind?, de las directoras Katti Jisuk Seo y Finnja Willner, nos muestra la forma de ser de los habitantes de Corea del Sur. Este filme ganó el festival Etnovideográfica de 2019, promovido por el Museo Etnográfico de Castilla y León. Khatemeh, de Mehdi Zarei y Hadi Zarei, nos acerca a la historia de una joven afgana obligada a casarse con el viudo de su hermana.

También se puede ver Quartier Nomade, de la belga Alexandra Rice, una incursión de la cineasta en la comunidad de feriantes que todos los años atraviesan el país desde Flandes hasta Valonia. Por último, en Vimeo está disponible Une nouvelle ère, un documental grabado en Guanzhou, al sur de China. Mañana jueves continuará la sección oficial de esta decimoquinta MICE. Será en el Teatro Principal con la película Hamada, del director Eloy Domínguez, que se adentra en los anhelos de tres jóvenes habitantes de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf. El viernes, la última proyección presencial será Eu tamén necesito amar, de Antón Caeiro, que nos traslada a la época de la Guerra Civil y de la dictadura a través de las vivencias de un grupo de mujeres marcadas por la época.