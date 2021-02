Estropeado desde hace meses un panel de buses de República Arxentina

transporte. Los usuarios de los autobuses urbanos denuncian que el panel informativo de la parada de la rúa República Arxentina lleva varios meses averiado, sin que nadie se digne a arreglarlo. Así, las personas que cogen el bus en este punto no tienen información a tiempo real sobre las líneas que pasan por esa zona, puesto que esos paneles van publicando el tiempo de espera de cada autobús. Los ciudadanos piden al Ayuntamiento que ponga remedio a este situación, puesto que ese tipo de información es muy útil para los usuarios y no todos saben utilizar la aplicación para el móvil que facilita esos datos a tiempo real. Hay que tener en cuenta que muchas personas mayores son usuarias del transporte público y no saben manejar esa App, por lo que necesitan que estas instalaciones funcionen correctamente. redac.