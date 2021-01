Estudian una fórmula para celebrar Antroido de manera virtual

Santiago. Dada la actual situación sanitaria de la ciudad, que el alcalde definió ayer como “a peor desde o comenzo da pandemia”, con más de seiscientos cincuenta casos, el gobierno local ya ha hecho oficial la renuncia a cualquier tipo de celebraciones durante el Antroido.

Preguntado sobre este aspecto en la rueda de prensa, el regidor confirmó que no habrá ni desfile de carrozas ni se permitirán las comparsas, sobre todo pensando en la previsión de que a partir de la próxima semana es más que probable que se produzca un endurecimiento de las restricciones en la ciudad, y se mantiene el cierre con los Ayuntamientos limítrofes.

De esta forma, Sánchez Bugallo señaló que se estaba estudiando el tema y buscando algún tipo de alternativas para hacer alguna celebración, pero que en todo caso ésta tendría carácter virtual y no presencial.

Tampoco podrá tener lugar la tradicional quema del Meco, que el año pasado sí pudo desarrollarse al no haberse desatado todavía la pandemia. Incluso se puso en marcha una novedad, como fue la denominada Festa Fareleira en la plaza do Toural, aunque no estuvo exenta do polémica al protestar muchos negocios por la invasión de la harina esparcida por el interior de los establecimientos del entorno.