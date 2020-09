Estudiantes que han alquilado pisos para todo el año apenas deberán ir a la facultad

Quedan apenas unas horas para que la USC de inicio a su curso académico en medio de una polémica como pocas veces se había visto. Si el final del pasado curso ya fue accidentado debido al obligado confinamiento y sus secuelas, este septiembre también está siendo muy atípico debido a la incertidumbre que reina con las clases que serán presenciales y las que no.

Tras varios meses de impass, el revuelo llegó cuando hace una semana se anunciaron los horarios de las diferentes carreras. Cada facultad ha optado por modelos diferentes y se han gestionado las clases presenciales y online de modos distintos, lo cual ha creado mucho malestar entre los jóvenes que se sienten más perjudicados.

Las quejas son claras. Muchos alumnos no creen de recibo que, tras haber cerrado los contratos de sus pisos de alquiler, ahora se anuncie que muchas carreras realizarán buena parte del curso de forma telemática.

Este es el caso de cientos de alumnos de Derecho, cuya facultad ha decidido que, exceptuando a los estudiantes de primer curso, todos los demás solo tendrán que acudir físicamente a la facultad una de cada tres semanas. Esto ha puesto en pie de guerra a los sindicatos estudiantiles, que no descartan organizar protestas de todo tipo de cara al inicio del nuevo ejercicio académico.

“Todos sabemos que a maioría de estudantes da USC veñen de fóra. Non son residentes en Santiago. Cada ano queixámonos pola suba do custo do aluguer e agora, por se non fora suficiente, imos a ter que pagar un diñeiral por un piso que non imos utilizar”, reclama Amara Fontao, coordinadora nacional de Anega.

En este sentido, lo que más enfurece a los estudiantes es la poca antelación con la que estas medidas fueron publicadas. Amara señala que “en moitos casos enterámonos das intencións da USC por rumores ou pola prensa” y lamenta que no se hiciera nada para evitar esta situación “cando todo o mundo sabe que os estudantes alquilan os seus pisos nos meses de xuño e xullo”.

Así, tras la problemática surgida el pasado mes de marzo, con cientos de familias que se vieron obligadas a seguir costeando los apartamentos de sus hijos y con muchos estudiantes que dejaron sus hogares vacíos para volver al nido, ahora vuelven los problemas. Durante los últimos meses de primavera, buena parte de las agencias inmobiliarias de la ciudad optaron por incluir en sus contratos la famosa cláusula covid que, por lo general, protegía al inquilino en caso de que se volviera a proclamar un confinamiento obligatorio. Lo que no recogía esta cláusula era la posibilidad de que la universidad compostelana optase por ofrecer una formación mayoritariamente telemática, con el resultado de que muchos alumnos podrían haber seguido residiendo con sus familias sin tener que desplazarse a Santiago y alquilar un piso aquí.

Mireia Doce forma parte de la comunidad de alumnos de Derecho, una de las carreras más afectadas por la digitalización. “Teniendo en cuenta que nos avisaron el otro día del nuevo sistema, no tengo mucho margen de actuación. Me quedaré en el piso como ya tenía previsto desde el principio”.

Sin embargo, la futura jurista es consciente de que se trata de un gasto inútil. Con apartamentos que superan los 600 euros en algunas zonas del Ensanche, los estudiantes buscan todo tipo de excusas para permanecer en la ciudad. “Hago otras actividades en Santiago que son presenciales así que intentaré sacarle el máximo partido al piso”, concluye.

El panorama es ligeramente diferente para quienes pasan la noche en alguna de las residencias privadas más costosas del Campus. Ana Carsi es una alumna de sobresaliente que este año empieza el segundo curso del doble grado de Matemáticas e Informática. Cuenta que en su residencia les han dado la opción de dejar su habitación en cualquier momento, aunque esto no es lo habitual. “Conozco a compañeros que decidieron quedarse en sus ciudades natales porque pueden hacerlo prácticamente todo online. A los alumnos de informática nos dieron la opción de asistir a todas las clases de forma telemática si convivíamos con colectivos de riesgo, pero en realidad todos sabemos que lo hacen porque no hay espacio suficiente para acogernos a todos”, reclama la estudiante.

Ante una situación que consideran injusta, muchos empiezan a plantearse organizar quejas como la que el pasado curso paralizó la facultad de Medicina. “Hay gente que habla de organizar una sentada. En mi facultad hay mucha gente que esta intentando terminar su contrato de alquiler y que no puede hacerlo”, señala Alba, otra afectada por el plan de asistencia semanal de la facultad de Derecho. “Para que te hagas una idea de cómo se gestionó esto, yo tengo clases online que terminan a las 18.00 y a esa misma hora me empieza una optativa (todas las optativas lo son) presencial. Como vivas en Fontiñas o en Conxo no llegas”, concluye.