Estudo sobre o patrimonio cultural con varios países

PROXECTO. A Xunta de Galicia colabora con profesionais de Francia, Italia, Portugal e outras rexións de España en Habitando os Camiños a Compostela: educación patrimonial en entornos virtuais de aprendizaxe, un proxecto liderado polo Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) co obxectivo de buscar unha maior concienciación sobre o valor do patrimonio cultural europeo desde unha perspectiva educativa. Esta iniciativa, enmarcada no programa Erasmus+, está articulada en cinco reunións trasnacionais e un calendario de encontros virtuais que se viu afectado pola pandemia, obrigando a que o primeiro ano se desenvolvese por completo na distancia. Tras este primeiro curso de traballo, os profesionais implicados participan esta semana en Santiago nunhas xornadas formativas que rematarán mañá cun balance das sesións e que foron inauguradas polo conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez. REDACCIÓN