Euforia entre la juventud más bailonga: “Tenemos muchas ganas de fiesta”

Pese a la tormenta eléctrica que ayer por la noche recibió a los primeros asistentes al festival O Son do Camiño, hay que decir que el público, especialmente el más joven, vive con gran euforia estos momentos previos al inicio del certamen. EL CORREO ha podido hablar con algunos de los incondicionales de la cita, y la respuesta de la mayoría coincide: “Tenemos muchas ganas de fiesta. Llevamos dos años esperando por este momento”. Con esta energía y estas ganas aguardan los jóvenes el que se considera el gran acontecimiento musical del Xacobeo.

En lo que se refiere al acceso al recinto, este fin de semana se producirán diversas modificaciones en el tráfico de vehículos en la ciudad: por una parte, la rúa das Estrelas y la rúa da Agra Dos Campos permanecerán cortadas al tráfico desde las 14.00 h de hoy hasta las 05.00 h de la madrugada del domingo. Además, las personas residentes en Compostela, que deberán estar acreditadas por la organización, podrán acceder o por Aríns, o por a rúa de Agra dos Campos. Desde el Concello avisan también que los vehículos de personas con movilidad reducida que asistan a los conciertos accederán por la rúa do Gozo y que podrán existir cortes puntuales en la rúa de Senade y de San Marcos dependiendo de la densidad de tráfico existente a la hora de la finalización de la jornada, por lo que los conductores deberán ir por la autovía del aeropuerto.

Por todo ello, la opción más viable para los asistentes al festival, y la que recomiendan desde el gobierno local, es la utilización del transporte público, que contará tanto con novedosas líneas de autobuses para estas fechas, como con horarios especiales. Así, el Concello de Santiago habilitará dos servicios de transporte directo al evento musical, uno que partirá desde el recinto ferial de Amio, donde se podrá aparcar; y otro desde el centro de la capital gallega. La red de transporte especial arrancará hoy a las 12.30 h; mañana, a las 14.00; y el sábado, a la misma hora; finalizando a las 5.00 horas de la madrugada durante los tres días. A partir de las 23.00 horas solo se realizarán viajes de regreso.

Además, habrá una línea dedicada a campistas, que realizará sus salidas desde el Multiusos de Sar y desde el aparcamiento de la Cidade da Cultura. Los horarios de partida serán, exclusivamente, de 11.00 a 16.00 h en la jornada de hoy, y el domingo volverán de 10.00 a 16.00 h.

No serán las únicas formas de acceder al Monte do Gozo. El autobús número seis, con salida desde el Hórreo, parará en las inmediaciones de la entrada al festival (Hotel Santiago Apóstol y la zona de la Costa de San Marcos). La línea 7, que sale desde plaza de Galicia cada sesenta minutos, también cuenta con paradas cercanas a las inmediaciones del espectáculo musical.

A pesar de que desde el Concello se desaconseja la utilización del vehículo particular, se habilitará en la rúa Paulo Coelho la plataforma Kiss and Go, con la finalidad de que familiares o amigos puedan recoger a los asistentes al festival, sobre todo aquellos que son menores de edad.

Aparte del transporte urbano, también tendrán mucha actividad los taxis, que tienen una parada ya habilitada en la calle Miguel Ferro Caveiro, dando sus servicios las veinticuatro horas del día.