Europa y el IDIS se alían en la lucha contra el virus respiratorio

En su búsqueda de la innovación para mejorar la sanidad, el Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) de Santiago participará en el proyecto europeo pionero Promise (Preparing for RSV Immunisation and Surveillance in Europe) para avanzar en el conocimiento sobre el Virus Respiratorio Sindicitial (VRS), con el objetivo de fundamentar mejor las estrategias de vacunación y en el desarrollo de fármacos.

La iniciativa, financiada por la Unión Europea con siete millones de euros hasta abril de 2024, contará con el apoyo de veintidós entes de todo el continente, entre el que se encuentra el grupo del Sergas, liderado por el reconocido doctor en Pediatría e investigador clínico Federico Martinón.

Dentro del consorcio Promise trabajarán juntos científicos traslacionales, médicos, agencias de salud pública, la industria farmacéutica, grupos de pacientes y sociedades clínicas. Así, el grupo representa a organizaciones de categoría mundial con un impresionante historial de investigación sobre el VRS. Entre ellas, además del IDIS, participarán otros dos centros españoles (Teamit y Fisabio), así como firmas que juegan un gran papel también en la covid-19, como son Janssen Pharmaceutica, Pfizer Limited o AstraZeneca AB. Completan el conjunto de socios compañías de Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Estados Unidos.

Todos ellos estarán dirigidos por Harish Nair, catedrático de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y Salud Global de la Universidad de Edimburgo, Louis Bont, catedrático de Enfermedades Infecciosas Pediátricas e Inmunología del Centro Médico Universitario de Utrecht, y Charlotte Vernhes, científica principal de traslación de Sanofi Pasteur.

Llevado a cabo por la IMI (Innovative Medicines Initiative - Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores), arrancaron los trabajos con el objetivo de dar un gran salto en la lucha contra esta enfermedad, tanto en Europa como en todo el mundo. El plan se basa en los logros de Resceu (Consorcio del Virus Sincitial Respiratorio en Europa), también financiado por el mismo ente y centrado en la generación de conocimientos sobre el impacto del VRS en los sistemas sanitarios y en la sociedad, así como en la creación de un depósito biológico para ayudar a la investigación futura.

Basándose en los resultados de este último estudio, Promise tendrá como meta avanzar considerablemente en los estudios científicos sobre el VRS para concretar mejor las políticas en materia sanitaria y apoyar el desarrollo y el seguimiento de nuevas inmunizaciones y terapias contra este virus potencialmente mortal en la población pediátrica y de edad avanzada.

En la actualidad, cuatro posibles vacunas y un anticuerpo monoclonal para ayudar a proteger contra el VRS se encuentran en estudios clínicos de fase III, mientras que otros quince productos están en otras etapas de desarrollo clínico.

Además, intentarán también evaluar el impacto de la covid-19 en la epidemiología del VRS, con especial atención a los adultos mayores. En este sentido, destacan el papel que tendrán las redes de pacientes, ya que a la vez que proporcionan una valiosa información, ayudarán a aumentar la concienciación sobre esta patología y a tratar de fomentar la confianza en las vacunas, proporcionando datos objetivos y conectando a los científicos, la industria y la sociedad en general.

De este modo, los miembros del proyecto, entre los que se encuentra el IDIS, trabajarán para desarrollar una sólida red de vigilancia de la enfermedad, con la misión de reforzar la vigilancia epidemiológica y virológica en el viejo continente, compartir estos resultados entre los institutos de salud pública y divulgar los datos de vigilancia a la comunidad. Esto contribuirá, comentan, a ampliar los conocimientos y a orientar los desarrollos terapéuticos a largo plazo. Asimismo, prestarán especial atención a poblaciones específicas como las mujeres embarazadas y los adultos de edad avanzada.