Exigen que se restituya la cruz de la histórica Jornada Mundial de la Juventud en el Monte do Gozo

“Conviene no olvidar que la Jornada Mundial de la Juventud de 1989 fue el acontecimiento más importante de la historia de esta ciudad. La JMJ fue el germen del resurgir de la peregrinación a Santiago. Esta ciudad hoy no sería lo que es sin aquellas jornadas que reunieron aquí a medio millón de jóvenes”. Son palabras de monseñor Salvador Domato Búa, canónigo de la Catedral y responsable de la organización de tres viajes papales a Santiago. Él preparó las visitas de Juan Pablo II a Compostela en 1982 y 1989; y también la de Benedicto XVI en el Año Santo de 2010.

Con esto, monseñor Domato se siente implicado en lo que califica de “exaltación de la desmemoria histórica de Santiago”. Así se refiere a la retirada de la cruz que coronaba el monumento que después de la JMJ se colocó en un lugar destacado de aquel entorno que había sido escenario del acontecimiento al que asistió Juan Pablo II.

El protonotario apostólico, que fue durante largos años secretario personal del cardenal Antonio María Rouco Varela, lamenta que, tras la última intervención de mejora que la Xunta llevó a cabo en el Monte do Gozo, se haya retirado la cruz que recordaba aquella cita memorable.

En este sentido, explica que el Monte do Gozo como espacio de ocio tiene su origen en aquellas jornadas cristianas. “Cuando se acordó celebrar en Santiago la JMJ fuimos a ver tres o cuatro lugares en los que se podrían celebrar los principales actos. El Monte do Gozo era un zarzal con cuatro eucaliptos. Entonces, se procedió a una expropiación temporal de uso, porque los terrenos tenían sus dueños, durante tres o cuatro meses para la JMJ. A posteriori se compró la parcela para convertirla en el parque y la zona residencial y para conciertos que se conoce hoy”, apunta el prelado.

Después de la JMJ se acordó construir un monumento que conmemorara este acontecimiento excepcional. Estaba conformado por una base de hormigón cubierta de piedra sobre la que reposaban cuatro grandes planchas de bronce que representaban el encuentro del papa con los jóvenes, a Juan Pablo II abrazando al Apóstol, la peregrinación de San Francisco de Asís, y el Camino Francés. Sobre dos elementos de acero, el monumento estaba coronado por una gran cruz, custodiada por dos peregrinos y en cuyo centro incluía una concha jacobea. La obra fue realizada entre 1992 y 1993 por la escultora Yolanda D’Augsburg Rodrigues (Río de Janeiro, 1942).

Tras las últimas intervenciones en el Monte do Gozo, el monumento se desmenuzó, de manera que buena parte, incluyendo la cruz principal, fue retirado. Solo se conservaron las cuatro planchas de bronce que se depositaron sobre el suelo de hierba. La Xunta declaró en su momento que se había procedido a su retirada debido a los problemas de conservación que presentaban algunos elementos. EL CORREO preguntó en las últimas horas si existe algún plan de reposición del monumento, pero por el momento la administración autonómica, responsable del recinto, no ha respondido a la consulta.

“Exijo a quien sacó la cruz del monumento que la reponga. Yo no me resigno a perder este símbolo. España no se puede entender sin la fe cristiana. Si somos los mejores es porque procedemos de la fe cristiana. La tradición dice que Santiago y San Pablo evangelizaron la Península y ahí comenzó todo”, afirma monseñor Domato, antes de lamentar que “parece que ahora en la Europa Occidental la cruz nos estorba”.

El prelado quiere recordar que aquel monumento “es un símbolo para miles de jóvenes que hoy ya son mayores y que siguen viniendo a Santiago con sus familias; o como sacerdotes o religiosos, porque en aquellas jornadas acabaron de descubrir su vocación”. “Que hayan retirado la cruz es un desprecio a los creyentes, a todos los cristianos”, zanja, a la vez que reivindica “la peregrinación desde un punto de vista espiritual”.

El lugar que ocupaba el monumento, en la cima del Monte do Gozo, está actualmente vacío. Ni siquiera el Camino de Santiago pasa por allí, puesto que el trazado ahora rodea el complejo residencial.

Difícilmente se podrá olvidar el mes de agosto de 1989 en la capital de Galicia. La celebración de la Jornada Mundial de la Juventud trajo a Santiago al papa Juan Pablo II, y también a miles de jóvenes llegados de casi todos los rincones del planeta. La JMJ contó con un programa cultural y religioso de una gran riqueza, con ponencias y actividades en las que participaron expertos de primer nivel. El acto central fue la famosa misa del papa en el Monte do Gozo, donde un gran manto humano cubría la inmensa explanada. Medio millón de jóvenes esperaron durante horas para recibir el mensaje del papa en medio de una celebración cristiana como la que no se recuerda en la capital gallega.

Era la segunda visita del pontífice polaco a Compostela. La primera se había producido en 1982, en el marco de un viaje a España que duró diez días. En este tiempo, el papa protagonizó distintos actos religiosos en Madrid, Ávila, Alba de Tormes, Salamanca, Toledo, Segovia, Sevilla, Granada, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia y Alcira. Su última parada fue Santiago.