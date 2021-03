Éxito da campaña de Rehabilitación do Consorcio para reixas e fiestras

CASCO HISTÓRICO. O Consorcio puxo en marcha a en xaneiro unha nova convocatoria do programa Terémanter, dirixido á rehabilitación dos elementos especiais de madeira e reixas e ao mantemento da envolvente exterior dos inmobles da cidade histórica. A través destas axudas búscase ademais apoiar a mellora da eficiencia enerxética e o illamento acústico dos edificios. O organismo interadministrativo destina a esta convocatoria un importe de 410.000 euros. Xa rematado o prazo para acceder a estas axudas, o Consorcio de Santiago recibiu un total de 89 solicitudes, o que representa un incremento do 39 % con respecto ás do ano anterior. Esta cifra é valorada como “moi positiva” polo organismo, o que implica que “os propietarios están moi concienciados da importancia de manter as súas vivendas”. Prevendo que a convocatoria ía ter boa acollida, o Consorcio xa incrementou nun 36 por cento o orzamento destinado a estas axudas, pasando de 300.000 euros a convocatoria de 2020 a 410.000 euros na deste ano. Das 89 solicitudes, doce xa dispoñen de proxecto; e das 77 solicitudes restantes os técnicos da Oficina Técnica do Consorcio encargaranse de redactar a memoria técnica. s. cuiña