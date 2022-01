Expedientar a la empresa de Concheiros supondría paralizar las obras seis meses

Se acerca la finalización del plazo para completar las obras de la rúa Concheiros y cada día que pasa crece la preocupación, sobre todo, cuando se observa que todavía quedan muchos flecos por solucionar. En este contexto, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, avanzó ayer en una entrevista concedida a Más de uno Compostela, programa de Onda Cero que dirige Ramón Castro, que “si las obras de Concheiros no rematan antes del día 22 de enero se abriría un expediente sancionador a la empresa”. Al respecto, el primer edil incidió en que “tenemos que ser prácticos”, puesto que de abrir estas diligencias supondría que “como mínimo las obras quedarían paradas durante seis meses y sería una solución nada práctica para los vecinos”. No obstante, el alcalde incidió en que si la concesionaria no cumple con la fecha establecida en la última prórroga “se aplicarían las sanciones correspondientes”.

Por su parte, los vecinos y comerciantes del área de San Pedro y Concheiros tienen un nuevo plazo marcado en su horizonte, el del posible inicio de los nuevos Bonos Corazón San Pedro. El alcalde, Xosé A. Sánchez Bugallo, acompañado del concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Fiestas, Gonzalo Muíños, se reunió ayer con la asociación de vendedores de la zona para ultimar detalles sobre una campaña que pretende estar en marcha para el 26 de febrero, con el inicio de los carnavales.

Con esta iniciativa se busca impulsar las ventas en las calles más afectadas por las interminables obras de Concheiros, siguiendo la exitosa formula de los Bonos Corazón, con vales que irán desde los 30 hasta los 75 euros.

En este sentido, cada cliente podría descargar tres bonos cofinanciados en un 40 % por el Concello, tras aprobar una modificación de crédito de 75.000 euros para crear entre 2.500 y 3.000. Para agilizar los trámites y completar todos los procesos administrativos antes de la fecha prevista, el gobierno local incluso baraja la posibilidad de convocar un pleno extraordinario en las próximas semanas.

De este modo, a través de estas ayudas más prácticas, según el propio regidor compostelano, no sólo se aumentan las transacciones sino que además se consiguen captar nuevos clientes, especialmente de gente joven. Así, de agotarse el montante subvencionado, se llegarían hasta 187.500 euros en ventas.

En las conversaciones mantenidas en el Pazo de Raxoi, se acordó que los tíckets tendrían una vigencia de tres meses para su aprovechamiento (hasta el 31 de mayo si se cumplen los plazos marcados), siendo posible usarlos en las tiendas y establecimientos hosteleros de las calles de Concheiros, San Pedro, Bonaval, Angustias, Home Santo y Rodríguez de Viguri, entre las principales.

Asimismo, Sánchez Bugallo también transmitió a los representantes comerciales que contarán con el apoyo institucional para las actividades dinamizadoras y de promoción de este programa, así como para la búsqueda de soluciones que faciliten el estacionamiento de los vehículos durante el desarrollo del mismo.

Por otra parte, en sus declaraciones a los medios tras el encuentro, el alcalde valoró la reunión como “productiva y concreta”, destacando además que en ella no se trataron las ayudas directas que han reclamado los comerciantes en las últimas semanas.

Mientras tanto, Suso Fernández, portavoz de la plataforma, destacó en declaraciones a Más de uno Compostela que estas medidas “terán que ser aprobadas nos orzamentos municipais” y respecto a la reunión mantenida remarcó que “houbo bastantes acordos polas dúas partes”.

Dudas con las obras. Esta actitud positiva contrasta con la preocupación por las previsiones sobre los trabajos en la calle. A poco más diez días de que termine el plazo, el representante de los comercios considera que será “inviable” tener todo listo para el 22 de enero, porque “non hai operarios suficientes para iso”.

En todo caso, en la entrevista con Ramón Castro, añadió que “o Concello non ten a culpa” y que el máximo responsable de los retrasos es “a empresa concesionaria”.

OPOSICIÓN. No opina así la oposición, que acusa al gobierno municipal de capacidad de gestión en este asunto. Borja Verea, diputado autonómico y presidente de los populares compostelanos, ha destacado que, a pocos días de que se cumpla el último plazo dado por el Concello para la finalización de las obras, “Concheiros es el reflejo de la incapacidad de gestión del gobierno socialista en Santiago y además, y lo que es más grave, de faltar a la verdad, una política de marketing y de anuncios que podían servir hace años, hoy ya no pueden engañar a la gente”.

En ese sentido acusó al gobierno socialista de faltar a la verdad a los ciudadanos: “Hace unas semanas el concello dijo claramente que si las obras no estaban terminadas en diciembre iban a abrir un expediente sancionador a la empresa”. Expediente sancionador, añadió, “del que nada sabemos, al igual que de esos programas específicos de apoyo durante la Navidad para levantar el comercio en Concheiros y en San Pedro anunciados por el PSOE de Sánchez Bugallo, apoyos que nunca llegaron, y aún así siguen prometiendo cosas como los bonos”. Con estos antecedentes, apuntó el diputado popular, “la confianza de que la obra esté lista en enero es nula, así que esperemos que terminen cuanto antes a pesar del gobierno local”.