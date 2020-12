Exposición de Berta Cáccamo na sala Trinta

Para ver. A galería Trinta (Virxe da Cerca, 24 bajo) inaugura este xoves a mostra Papeis de Berta Cáccamo, que fai un repaso pola súa obra. Atendendo á propia configuración arquitectónica da galería articúlase nos seus dous andares desde dúas perspectivas diversas pero complementarias. Mentres que o andar superior se organizou en base a asociacións de carácter poético entre as diferentes obras, na procura dun relato visual “ahistórico” de resonancias inesperadas, o espazo inferior da galería guíase por unha narración de xorne cronolóxico a partir dunha serie de papeis seleccionados, e acompáñase dun único relato documental que se nutre con materiais do arquivo da artista e da galería Trinta: notas e reflexións de carácter estético e procesual, fotografías, cartas, rexistros das exposicións nas que participou a artista ou textos seleccionados da prensa e outras publicacións especializadas. Esta sala conta tamén cunha vitrina dedicada a unha selección de libros de artista, unha práctica que Berta Cáccamo produciu incansabelmente ao longo de toda a súa vida. No andar superior sitúase unha gran mesa na que os visitantes poden consultar algunhas das publicacións máis salientábeis da artista. Arredor desta mesa celebraranse algúns encontros co público para conversar sobre a práctica artística de Cáccamo. redacción