Exposición de Carlos Garaicoa na DIDAC

Para ver. Do 7 maio ao de 9 xuño poderase visitar a exposición Línea rota en el horizonte, do artista Carlos Garaicoa, na Fundación DIDAC. É unha mostra protagonizada por unha instalación de grandes dimensións que establece un diálogo coas estruturas da cidade e a súa relación coa natureza, en moitos casos maltratada e descoidada ou, como neste caso, mutilada. Ademais, completarase con outras obras do artista que poñen en relación a natureza e a cidade. O proxecto, comisariado por David Barro e González & González (Daniella González Maldini e Patrick Hamilton), está coproducido por MadBlue e a Fundación DIDAC. Preocupado polas estruturas lingüísticas, sociais e artísticas sobre as que se “constrúe” a propia sociedade, o artista examina os elementos que conforman ou constrúen a nosa contorna. A mostra é un reflexo de todo iso e narra a relación da natureza co espazo urbano. redac.