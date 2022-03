Exposición de marionetas

KUKAS. Con 43 años de vida a sus espaldas, la compañía de teatro Monicreques de Kukas forman parte “da nosa cultura popular polo que é necesario preservar e conservar a súa contribución durante tantos anos”, tal y como explicó en su día el alcalde de Santiago al presentar el programa conmemorativo de sus más de tres décadas de vida, que incluye una serie de exposiciones y representaciones que están recorriendo con gran éxito los Centros Socioculturais y la Biblioteca Pública Ánxel Casal, donde ya puede verse la muestra de la obra O Kikirixote hasta el 21 de marzo.

Además, cada uno de los Centros Socioculturais participantes acogen hasta el 30 de abril instalaciones con marionetas y decorados, así como de diseños originales y carteles de las obras.

Así, A rúa das Balconadas e Canonxo, puede verse en el CSC de Conxo; Contos do vento acatarrado, en el CSC de Fontiñas; Don Gaiferos, en el CSC do Romaño; O encoro enmeigado, en el CSC de Vite; O Castelo da Rocha Vella, en el LSC de A Rocha, y Un agasallo para Xaquín, en el LSC de Sar. Además, desde el 16 de marzo al 30 de abril O carnaval dos animais estará en el CSC de O Ensanche; Réquiem por un monicreque, en el LSC de A Gracia; A frauta máxica no maxín, en el CSC de O Castiñeiriño, y Sen Título 8 x 4 x 6, en el CSC de Santa Marta.

Por otra parte, el programa incluye representaciones y encuentros con el público asistente. a.i.s.