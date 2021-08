Exposición e charla, hoxe en ‘De Lugares e Órganos’

cultura. Para hoxe están programadas as primeiras actividades de De Lugares e Órganos, o ciclo que pon en valor estes instrumentos tradicionais da cidade, este ano no marco do Festival C. Concretamente hai planificadas dúas citas. A primeira será ás 17.30 horas en San Domingos de Bonaval (entrada polo Museo do Pobo Galego), onde haberá unha charla baixo o título Unha ollada retrospectiva cara á recuperación dos órganos de Compostela.

Hoxe tamén se inaugura a exposición fotográfica que se poderá visitar nos escaparates dos comercios da cidade, tamén dentro do ciclo De Lugares e Órganos. Estará nas tendas ata o vindeiro 1 de setembro.

O ciclo De Lugares e Órganos durará ata o 3 de setembro, e o seu obxectivo é poñer en valor o órgano e dalo a coñecer entre a cidadanía. Para iso se organizaron diferentes eventos como concertos, charlas, roteiros ou exposicións que afondan no tema. Precisamente mañá se celebrará o primeiro recital da man da organista María José Cerviño, ás 12.30 horas na igrexa das Ánimas. Pasadomañá, o quinteto formado por Elena Vázquez (violín barroco), Ana Pazos (corneto e trompeta), Carlos García Amigo (violonchelo barroco), María José Pámpano (violín barroco e dirección) e Alejandra Escolante (órgano) tocará a partir das 20.30 horas na igrexa da Universidade. Santiago é a cidade de Galicia que máis órganos ten na seu territorio.

Circo. Por outra banda, tamén para hoxe está programada a función circense El gran final, a cargo de Bucráa Circus. Será a partires das 20.00 horas na praza da Quintana, e de balde. I. S.