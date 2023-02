Facenda da por perdido el Orzamento por la “distorsión” de la factura de la luz

Es muy poco probable que el Concello de Santiago apruebe un Orzamento municipal para 2023, básicamente por “cuestiones técnicas”. Así lo confirmó la concejala de Facenda en conversación con EL CORREO. Marta Abal indicó que el “factor distorsionador” de la subida de la factura de la energía, que repercute directamente en los gastos corrientes del Concello, hace muy difícil desde el punto de vista técnico sacar adelante un borrador de los presupuestos municipales. De ahí que desde el departamento que dirige se haya optado por una propuesta basada en los remanentes, con la esperanza de que antes del 31 de marzo esté presentada la liquidación de las cuentas del año pasado.

“Os gastos correntes veñen subindo por unha cuestión esencial: moitas contratas estaban sen actualizar e unha vez que as licitas e adxudicas incorporan as revisións orzamentarias que xa tiñan que ter. É dicir, se teño un contrato que leva desde o ano 2015 sen actualizar, como o de limpeza de instalacións municipais, unha vez que o licitas tes que incorporar xa aquelas revisións de convenio que poderías ter incorporado. Aquí xa temos un elemento de aumento de gasto corrente”, explica.

Non obstante, confirma que “o elemento esencial que nos está a distorsionar este ano é o tema da luz, porque a prórroga con Endesa, ata que teñamos adxudicado o contrato de servizos enerxéticos, implica un incremento, con respecto a cando se formalizou, de 101,74 %; é dicir, pasamos de tres millóns en 2020 a un gasto previsto para este exercicio de máis de sete millóns de euros”. Esta subida, indica, no solo distorsiona la economía de Santiago sino la de todos los concellos que tengan limitados los ingresos corrientes. Abal sostiene que “este desfase o poderemos controlar con cargo ao remanente líquido de tesourería”. Precisamente, su departamento está trabajando en estos momentos en la liquidación de las cuentas de 2022.

“Temos que ir vendo tamén como se vai comportando o consumo, porque ao fin e ao cabo son consumos estimados”, señala responsable de las cuentas del Concello, a la vez que detalla que el gasto corriente municipal se situó el año pasado en algo más de 54 millones. También quiere trasladar tranquilidad en cuanto a que el Orzamento de 2022 ya fue diseñado “con vistas a unha posible prórroga, polo que nesas contas xa contaba cunha boa financiación o gasto corrente; aínda que fallou no tema da enerxía eléctrica”.

En este sentido, admite que “estiramos ata donde puidemos, coa confianza posta en que pronto contaremos co contrato de servizos enerxéticos, co que pagaremos durante dez anos un canon anual de 3,7 millóns de euros”.

Además, también hubo que hacer frente a desajustes que surgieron en contratos recientemente adjudicados, como el de Axuda no Fogar, que no consiguieron resistir a la subida de la inflación. “Salvo o do lixo, estes contratos de recente adxudicación no son susceptibles de revisión de prezos; e neste sentido tamén van xurdir distorsións orzamentarias que non sei como sairemos delas”.

Frente a estos imprevistos, la concejala de Facenda también quiere destacar el esfuerzo que se ha realizado desde su departamento toda esta legislatura para la estabilización de “prestacións que estaban moi dispersas”. Pone como ejemplo el suministro de gas: “Ímolo centralizar todo e eu coido que esa labor de centralización de prestacións que estaban moi dispersas, de impresoras, de ascensores de limpeza, entre outras moitas, contribúe a facer contratacións maiores e a conseguir mellores prezos”. “Temos que ir por esa vía”, remarca la responsable de las arcas.

Sobre los remanentes de este año, Abal prefiere no adelantar una cifra sin antes completar la liquidación, puesto que todavía quedan algunos ingresos por contabilizar y también algunas facturas que saldar, pero confirma que cuando se trabaja en base a remanentes “a prioridade é sempre primeiro pagar facturas ou sentenzas pendentes”, aunque en esta edición “non me consta que as haxa”. Una vez que se satisfacen estas obligaciones “todo o demais é de libre disposición”. Aunque Marta Abal entiende que “hai que darlle continuidade a todos os remanentes de obras que foron aprobados o ano pasado, mentres que no caso de que se decidan novas actuación a norma xeral é que se executen tamén este ano”.

Así las cosas, la concejala de Facenda incide en que “o Orzamento para 2023 está complicado polo factor distorsionador da luz”, por lo que “temos que acudir a estas vías de financiamento con cargo a de remanentes”, concluye Abal.