Facer de Santiago unha cidade máis accesible

Política. Borja Verea, presidente dos populares composteláns e deputado autonómico, visitou as instalacións da ONCE en Santiago de Compostela, acompañado do seu director José Antonio Riveiro Canosa.

No encontro puxeron en valor a labor da ONCE na cidade onde conta con máis de 500 usuarios que poden acceder a todos os servizos e actividades de apoio que presta esta institución con máis de 80 anos de antigüidade.

Na visita, o político agradeceu “o intenso traballo que ONCE desenvolve en Santiago na loita polos dereitos das persoas con discapacidade” e con ese obxectivo que todos compartimos de “facer Compostela un mellor lugar no que vivir”.

Na mesma liña, o parlamentario popular salientou que “un Santiago máis xusto non é só un Santiago con mellores servizos públicos ou un mellor acceso á vivenda, senón tamén un Santiago máis inclusivo” e iso pasa por “recuperar o liderado tamén nas políticas que favorezan a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade”.

Verea rematou lembrando tamén “que o traballo máis importante nas políticas de inclusión é romper os prexuizos, e nisto a ONCE tamén é un referente, a través da súa cultura empresarial con persoas con discapacidade”.

Engadiu que “en Santiago temos que seguir o exemplo das entidades sociais e traballar para volver ser líderes nesa meta común que é unha Compostela que rompa barreiras e supere obstáculos”. ecg