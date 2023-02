“Fai falta que as empresas se impliquen e contraten persoas con diversidade funcional”

La suya es toda una lección de superación. De las de verdad. Aunque no lo pretendan, con su ejemplo, ganas e ilusión demuestran cada día que no hay nada imposible y que urge acabar con los prejuicios sociales a los que, por desgracia, muchos siguen abonados. Se llaman Irene, Paula y Jacobo, tres jóvenes con diversidad funcional que trabajan desde hace unos meses en El Corte Inglés de Santiago gracias a un convenio del centro comercial con la Fundación Down Compostela. Los tres responden convencidos cuando se les pregunta qué tal la experiencia: “Estou encantada”, dice Paula, a lo que Jacobo añade, con el dedo pulgar apuntando hacia arriba, un rotundo “chapeau”; mientras que Irene nos regala una sonrisa y declara que también está muy contenta con esta oportunidad.

Irene Rodríguez-Toubes, de 23 años y vecina de Os Tilos (Teo), forma parte del equipo de cocina del restaurante de El Corte Inglés. Se dedica principalmente a la elaboración de pescados y verduras, aunque reconoce que su especialidad son los callos a la gallega, una receta que le enseñó su madre. Estudió un ciclo medio de Cocina en Lamas de Abade, que le abrió las puertas a sumarse al equipo de restauración del centro comercial.

Explica que su pasión por los pucheros comenzó siendo niña, y se declara una férrea defensora del recetario tradicional. “Cuando estaba en el ciclo teníamos que hacer cocina moderna y trabajar con técnicas innovadoras, pero confieso que a mí lo que me gusta es la cocina de siempre”, señala. Asegura que lleva muy bien el estrés habitual entre fogones, aunque confiesa que tanto sus compañeros como sus jefes le ayudan mucho y le enseñan cosas nuevas. “Lo que peor llevo es tener que madrugar”, confiesa entre risas.

Por su parte, Paula Fernández nació hace 29 años y es vecina de Boqueixón. Trabaja en el departamento de preparación de pedidos de El Corte Inglés. “Eu estou no almacén e encárgome básicamente de preparar todo tipo de paquetes. Tramito os envíos a domicilio, empaqueto para regalo, collo o teléfono, atendo os abonos...”, detalla. En su caso, esta no es su primera experiencia laboral, puesto que ya trabajó en otras empresas o instituciones, como la propia Fundación Down Compostela o la Cidade da Cultura.

Esta tampoco es la primera experiencia laboral para Jacobo Dopazo, padronés de 34 años. De los tres, es el único que desempeña funciones de cara al público. Está en la zona de textil de Hipercor, donde no solo se encarga de tener a punto todas las colecciones de prendas sino también de atender a cualquier cliente ante una duda. “Me gusta que todo esté bien puesto. Doblo las camisas y pantalones y las coloco bien para que toda la sección esté ordenada”, desgrana. Había hecho prácticas como reponedor en un supermercado de Santiago y también trabajó en hostelería como camarero, pero confiesa que el puesto de dependiente en Hipercor le encanta. “Con paciencia y tesón todo se puede”, defiende Jacobo, que sostiene que cuando se está de cara al público “es también muy importante tener educación”.

INTEGRACIÓN. Sobre el proceso de integración en el El Corte Inglés, los tres coinciden en que tienen la fortuna de contar con unos compañeros y unos jefes “marabillosos, que nos axudan un montón”, en palabras de Paula, quien admite que con muchos ya ha entablado una relación de amistad. “Ademais entenden perfectamente as miñas necesidades. Son marabillosos, de dez. Non teño palabras”, afirma.

Jacobo comparte la impresión: “No solo compartimos el trabajo, también desayunamos juntos por la mañana y nos ayudamos unos a otros”, declara, para añadir que “se ha generado un vínculo como familiar muy fuerte entre todos”. Irene está de acuerdo con esta percepción y reconoce que en la cocina, pese a la disciplina que se exige en estas labores, también hay una muy buena relación entre compañeros. “A mí lo que más me gustan son las prisas y trabajar con rapidez y concentrada en cada servicio”, comenta.

Pero no todo va a ser trabajo. La chef tiene una buena lista de pasiones. Toca desde niña el piano, un instrumento que estudió varios años en un conservatorio, y en los ratos libres le encanta jugar al pádel, ir a la piscina y también disfrutar de la familia y los amigos. A Jacobo también le gusta mucho la música, aunque en su caso la tradicional gallega, el baile regional y el tambor. Además, es cofrade de Semana Santa, ayuda en misa los domingos y es paje real desde hace años en la Cabalgata de Reyes de Padrón. Ver la tele, salir con los amigos o su pareja e ir de compras son los principales hobbies de Paula, que compatibiliza todo esto con el estudio de una oposición para subalterna de la administración gallega. “O meu obxectivo é ser funcionaria da Xunta”, declara.

Los tres están muy agradecidos por la oportunidad laboral que El Corte Inglés, a través de la Fundación Down Compostela, les ha ofrecido. Les encantaría seguir trabajando en el centro comercial y, además, en los departamentos que lo hacen, donde se sienten muy a gusto. Pero sobre todo quieren lanzar un mensaje a todas las empresas para que apuesten por las personas con diversidad funcional. Paula, que hace un poco de portavoz de los tres en este sentido, manifiesta que “fai moita falta que as empresas se impliquen en contratar a persoas con diversidade funcional. Porque unha persoa con síndrome de Down ou trisomía 21 pode facer as mesmas cousas que calquer outra: chegar aos mesmos sitios, ter parella ou traballar de cara ao público. E hai moitas empresas que aínda non son conscientes disto”. Jacobo va más allá y señala que es triste que “en pleno siglo XXI nos sigan discriminando y que algunas personas nos sigan mirando mal”.

“Non temos nada raro, non somos bichos raros; somos xente normal que quere traballar”, concluye Paula. Ante esta gran lección de vida, valentía, saber estar y empoderamiento, no ha lugar a más palabras.