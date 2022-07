Faladoiro con Yayo Herrero para abordar o cambio climático

Santiago. O Concello de Santiago organiza un faladoiro con Yayo Herrero para abordar o ecofeminismo e o cambio climático. Terá lugar o vindeiro luns, ás 19.30 horas, no Salón de Actos da Facultade de Filosofía da USC. A antropóloga, enxeñeira, profesora e activista ecofeminista Yayo Herrero está considerada como unha das investigadoras máis influentes no ámbito ecofeminista a nivel europeo. Baixo o título Ecofeminismo e cambio climático. Seguridade e equidade nos tempos do Antropoceno, falará do momento de crise de civilización que vivimos, así como do cambio climático e o declive de enerxía e materiais poñen en situación risco ao conxunto dos seres vivos.

Esta actividade, promovida pola Concellería de Acción Cultural e Igualdade en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, será de entrada libre ata completar o aforo. Con esta proposta, búscase poñer en valor o lema escollido este ano pola Organización das Nacións Unidas (ONU): “Igualdade de xénero hoxe, para un mañá sostible”. ECG