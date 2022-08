Fallece Asunción Baltar, viuda de Fernández Albor

Profundo dolor ha causado en las últimas horas la pérdida de Asunción Baltar Tojo, viuda del expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor, fallecida en la mañana de ayer en su residencia habitual de Biduído. Según confirmaron a EL CORREO fuentes de la familia, Chon, como le llamaba todo su entorno, exhaló su último aliento en un clima de absoluta paz. Su óbito ha cogido completamente por sorpresa a su entorno. Se levantó bien, se aseó, desayunó y luego se sintió indispuesta, por lo que decidió acostarse. Fallecería poco después, a los 93 años de edad. Tuvieron seis hijos biológicos y uno adoptado.

La noticia de su muerte ha provocado un hondo pesar en toda Galicia, pero especialmente en su capital, donde era una persona muy querida y respetada. En una entrevista concedida al programa Estamos Contigo, que dirige Luis Rial en Radio Obradoiro, relataba en diciembre de 2018, poco después del fallecimiento de su marido, cómo había conocido al hombre al que acompañó toda su vida: “Nos conocíamos de siempre, pero empezamos a salir cuando tenía yo 18 años”, comentaba, antes de recordar cómo vivió el momento en que propusieron a su esposo como candidato a la presidencia de la Xunta. “Fue a comer a casa de unos amigos y yo me quedé porque mi padre estaba enfermo. Era un mes de septiembre. Gerardo me llamó desde allí y me dijo que le estaban presionando para que se presentara a las elecciones. Yo le dije que me parecía bien, porque a él siempre le gustó la política. Y me dijo: Es que quieren que sea el candidato a la presidencia, pero no te preocupes, porque voy con Alianza Popular, que no le vota nadie”. “El día de las elecciones estábamos en casa viendo lo que pasaba en la tele. Empezamos a recibir llamadas: Ganaste en esta mesa, en esta otra... Él le quitaba importancia y me decía que no saldría elegido. Hasta que nos llamó un amigo que estaba en la junta electoral y le dijo: Gerardo, ganaste. Él le respondió: ¡No me fastidies! Fue una gran sorpresa para todos”, recordaba.

Sus honras fúnebres se celebrarán en la más estricta intimidad. Recibirá sepultura en el panteón de Boisaca donde reposan los restos de su esposo, el doctor Gerardo Fernández Albor, médico y presidente de la Xunta entre 1982 y 1987, fallecido en 2018.