Falta de persoal no servizo de recollida de residuos

INFORME. O BNG trasladará ao Pleno unha iniciativa para coñecer se o Goberno local ten previsto reclamarlle a Urbaser que cubra o persoal que lle corresponde de acordo co prego de condicións do contrato, “posto que non está a suplir as vacacións nin as baixas laborais, o que representa un incumprimento na prestación deste servizo público”, indicaron os nacionalistas. “Segundo información achegada polo comité de empresa de Urbaser, na actualidade, a quenda de horario de mañá está a ser atendida por 17 persoas menos das que corresponden, o que supón unha importante perda de recursos e unha carga de traballo adicional que provoca a obriga de estender o tempo de traballo fóra do horario previsto”, inciden dende o Bloque. Sinalan que “isto débese a que a empresa non suple o persoal que se encontra en período de vacacións ou de baixa laboral”. Ademais, cuestionan tamén a modificación das funcións dos servizos encomendados ao persoal e o incumprimento do convenio no artigo 13, relativo a licenzas e permisos para atender necesidades persoais excepcionais de índole familiar, social, estudos, asistencia sanitaria ou hospitalización, entre outras. “Esta situación pode agravarse coa chegada da tempada de verán, onde hai maior volume de traballo, ao non contar co persoal que lle corresponde para a realización das funcións segundo o cadro de persoal”, sinalan. O BNG preguntaralle ao Goberno local se ten previsto requirirlle a Urbaser que realice os informes que solicita o comité de empresa sobre a situación do cadro de persoal no relativo a vacacións e incapacidade temporal e reclamarlle que “cumpra coa contratación de efectivos que corresponde”. redac.