Familias del Antón Fraguas piden el fin de la teledocencia

El primer ensayo, forzoso, de educación a distancia para solventar el nuevo escenario provocado por el covid-19 está teniendo más de error que de acierto. O al menos eso es lo que denuncian en uno de los institutos de Santiago que se acogió a esta modalidad en el primer curso de bachillerato, el IES Antón Fraguas. Las familias de los alumnos han creado una comisión de afectados para denunciar ante la Consellería de Educación la situación que viven.

En el texto, firmado por cuatro madres en representación de dicha comisión y secundado por la ANPA del centro, indican que la razón de que el instituto no haya podido organizar todos los cursos de forma presencial fue la falta de docentes. Así, explican que “coa reorganización de espazos e o desdobramento de grupos non existía impedimento para que o curso 2020-2021 se desenvolvera, previsiblemente, con normalidade. Pero por suposto, para levar a cabo esta adaptación ás novas circunstancias de distanciamento e aumento no número de grupos, era necesario un aumento proporcional na dotación de docentes”.

Con el fin de tener profesorado suficiente, el centro solicitó 16, de los cuales la Xunta concedió 10. Asimismo, la Consellería permitió que los centros se acogiesen a la semipresencialidad en alguno de los cursos de Bachillerato, así como en formación profesional. Dos semanas y media después del inicio del curso, ni alumnos ni familias están satisfechos con el funcionamiento de las jornadas semipresenciales. “O alumnado de 1.º de Bacharelato ten que adaptarse a unha modalidade que se deu en chamar semipresencial e que na práctica se traduce en que as nosas fillas e fillos reciben un ensino ó 50 %, é dicir, de dez días lectivos asisten cinco”. Según la organización plantea- da por el instituto, cada grupo de 1.º de Bachillerato se divide en dos. Unos van a clase lunes, miércoles y viernes; otros martes y jueves, con alternancia cada semana.

Una de las portavoces de las familias, Isabel Fernández, afirma que “los alumnos están perdiendo contenido, ni siquiera todos los profesores cuelgan material en el aula virtual”. A esto se añade la desmotivación que supone para ellos, así como la preocupación para unos padres que, en muchos casos, trabajan por las mañanas fuera de casa. “No todos los adolescentes son igual de responsables”, añade Isabel. Una de las principales preocupaciones es que el retraso en el temario se prolongue hasta final de curso, previo a la prueba de acceso a la universidad.

EL CENTRO. Este instituto ya había advertido de los problemas que iba a acarrear la modalidad semipresencial. En declaraciones a este periódico, su director, Carlos Encisa, había advertido de que las clases no están preparadas para retransmitir en línea, y que todo se basaría en trabajos colgados en el aula virtual. También advertía, igual que otros centros, de la falta de equipamiento informático de algunos alumnos.

XUNTA. Al tener conocimiento de las demandas de las familias de este instituto, Inspección Educativa de la Xunta se ha comprometido a acudir hoy al centro para comprobar de primera mano la situación que denuncian. Desde la Consellería apuntan que se están buscando soluciones. En todo caso, ese refuerzo de profesores que solicitan las familias es el mismo que había pedido el centro antes del inicio del curso, con la concesión de parte de los docentes demandados. En el resto de institutos compostelanos hay más casos en los que no se concedió el cien por cien de lo pedido.

De hecho, el IES Pontepedriña o el Eduardo Pondal también han recurrido a la educación semipresencial. Todo después de que a final del mes de agosto se modificasen los criterios para la vuelta a las aulas. En un principio, Educación había fijado una distancia mínima obligatoria de un metro entre los alumnos. Esa orden corresponde a principios del mes de julio, y muchos centros organizaron la vuelta a las aulas según esa norma. Con la disposición de agosto, el metro de distancia se convirtió en un 1,5 m. Ahí empezó el tira y afloja entre institutos y Educación, centrado en la necesidad del aumento de docentes. En Galicia, la Consellería incorporó 850 profesores para solventar las circunstancias derivadas de la pandemia. En ese apartado entran esos desdobles realizados por centros como el IES Antón Fraguas para separar a los alumnos en clase 1,5 m, lo que llevó a habilitar espacios.

PROBLEMA NACIONAL. La situación es común. Asociaciones de padres de diferentes comunidades, como Madrid o Murcia, han expresado su malestar por una docencia que consideran poco completa. Y sindicatos como Comisiones Obreras llevan expresando desde principios de septiembre su preocupación por este tipo de enseñanza.