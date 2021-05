Feijóo no quiso faltar a su cita con la Ascensión y al tapeo en el Mercado

Las celebraciones de la Ascensión también dejaron ver este jueves caras conocidas recorriendo las calles en la jornada festiva. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se dio un paseo por la zona monumental en compañía del presidente de los populares compostelanos, Borja Verea.

Ambos aprovecharon para visitar a algunos hosteleros e interesarse por su situación. De hecho, acudieron al Boneco y al Pepa a Loba. Posteriormente remataron la mañana con el tradicional pulpo, que no podía faltar para cumplir con la tradición. Por ello, se juntaron en la Plaza de Abastos con otros miembros del PP de Santiago, como Paula Prado, Marta González, Carmen Pomar y Alejandro Sánchez-Brunete.

Feijóo es un incondicional de la Ascensión y de hecho, en otras ocasiones era habitual verlo dar el típico paseo por la Alameda, donde también solía degustar el pulpo e incluso se subía a la noria gigante.

Tradiciones que este año no se podrán cumplir porque no hay atracciones, ni tómbolas, ni carpas de pulpo, ni tampoco orquestas, que este jueves algunos echaban en falta. El concejal de Fiestas, Gonzalo Muíños, explico en varias ocasiones que debido a la pandemia no era posible contar con las atracciones de feria o las orquestas, puesto que en la Alameda es imposible controlar el aforo, como sucede en otros puntos de la capital gallega.

La tarde también estuvo muy animada y aunque se suspendió la actuación de la Banda de Música de Santiago y Brincadeira, prevista en la Quintana, lo cierto es que el tiempo fue mejorando a medida que el día avanzaba.

Así, si ya por la mañana fue mucha gente la que se animó a disfrutar del ambiente festivo, por la tarde fueron aún más los que salieron a terracear y aprovechar el tardeo, puesto que con las nuevas restricciones vigentes, las reuniones entre no convivientes no están permitidas en la comunidad gallega entre las 01.00 y las 06.00 horas.

De hecho, los bares y restaurantes gozaron de bastante afluencia de gente que ya se está acostumbrando a convertir las tardes en las nuevas noches. Asimismo, los restaurantes gozaron de mucha actividad tanto al mediodía como por la tarde-noche. Calles como La Raíña y el Franco estuvieron bastante abarrotadas.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Santiago tiene en marcha un dispositivo especial de seguridad, con motivo de la fiestas, para controlar los botellones en zonas verdes y vigilar las celebraciones de fiestas en pisos. En el caso de los parques, los puntos a los que se prestará más vigilancia será el Campus Vida, la Alameda, Monte de Deus o Finca do Espiño, puesto que suelen ser los lugares preferidos por los jóvenes para beber al aire libre.

En lo que se refiere a fiestas en pisos, las zonas a vigilar están fundamentalmente en el Ensanche, en calles como Fernando III El Santo o Santiago de Chile, que es donde suele haber más avisos.

SIN INCIDENCIAS EN LA PRIMERA NOCHE. Después de unas inexistentes fiestas de la Ascensión en 2020, este año la gran festividad compostelana llega en plena relajación de restricciones pero con la pandemia aún presente. Con ese panorama, y un programa muy diferente al habitual, la primera noche festiva, la del miércoles, distó mucho de la imagen habitual. Sin botellones en el Campus Sur, sin pubs ni discotecas abiertos durante la noche, y sin atracciones en la Alameda, los agentes no tuvieron que disolver ninguna concentración de personas durante la noche. Tal y como explicaron desde el departamento de Fiestas del Ayuntamiento, lo único que hubo que lamentar una vez más son las fiestas en pisos. En cinco de ellas tuvieron que personarse los agentes alertados por el ruido, con la consiguiente sanción económica. También el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, destacó que todo transcurrió con normalidad y sin apenas incidencias. Achacó al “mal tiempo y a los exámenes” que se celebran durante este mes en la Universidade de Santiago (USC) la tranquilidad vivida en la madrugada compostelana.

