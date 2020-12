Fernando Súarez visita Cáritas Interparroquial

enxeñaría informática. O presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), Fernando Suárez, visitou a sede de Cáritas Interparroquial de Santiago, situada na rúa do Hospitaliño, onde foi recibido polo seu director, Luis Calviño, e o administrador, Carlos Juiz. O CPEIG fíxolle entrega dun 5 % da recadación dos patrocinadores da XII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, gala celebrada o pasado 27 de novembro, a Cáritas para que poida agasallar aos pequenos máis necesitados con material tecnolóxico para a súa educación neste Nadal. No encontro, Suárez interesouse polos diferentes programas asistenciais e de formación da organización benéfica. Ademais, ambas partes mostraron a súa decidida vontade de ter unha cooperación estable. Nesta liña, proximamente as dúas entidades asinarán un convenio para establecer esta colaboración e dar a coñecer o labor de Cáritas entre os colexiados. ecg