Fibra óptica: compromiso para el rural y a punto de cubrir el casco histórico

El despliegue de fibra óptica en la zona monumental está a punto de completarse, y ahora queda la deuda histórica con la zona rural. Ya antes lo era, pero ahora las conexiones a Internet se han convertido en un “servizo básico”, explicó el concejal de Medio Rural, José Manuel Pichel.

En este sentido, señaló que están “a manter reunións con Telefónica co obxecto de que se vaian mantendo e cumprindo os prazos establecidos no despregue de fibra e a comercialización do servizo a particulares”, para eliminar de una vez esta fenda dixital tantas veces denunciada.

El gobierno local, con el alcalde Sánchez Bugallo al frente, hizo ayer balance público de los dos años de mandato, marcados por una pandemia que obligó a dilatar proyectos y a cambiar prioridades.

Aún así, explicaron que se había conseguido sacar adelante un importante número de obras y proyectos, y se había aprovechado el parón del estado de alarma para diseñar nuevos planes.

En el caso concreto de Medio Rural, el concejal destacó que se habían llevado a cabo 24 obras con una inversión de 4.294.435 euros, a los que habría que sumar el más de medio millón invertido en mejora de los viales, tanto del pavimento como en desbroces.

También en lo que se refiere al territorio urbano, el concejal de Obras, Javier Fernández, destacó el trabajo realizado en la mejora de los viales, así como las obras de reurbanización, con proyectos como Clara Campoamor finalizados, y otros como el de Concheiros, que se acabará después del verano. Asimismo, reiteró su compromiso a seguir a disposición de los vecinos para cubrir las demandas que se pudieran plantear.

Tanto estos dos concejales como el de Educación, Ramón Prol, destacaron el esfuerzo realizado para dotar de actividades de todo tipo a la red de centros socioculturales de la ciudad.

En materia de Urbanismo y Casco Histórico, la primera teniente de alcalde, Mercedes Rosón, destacó, además del despliegue de fibra óptica, las nuevas infraestructuras para la zona monumental, con la puesta en funcionamiento de la Casa de Elisa y Jimena Fernández de la Vega y la próxima rehabilitación del edificio de la plaza de Parga Pondal.

También los trabajos realizados en materia de programación durante la pandemia, “artellando mecanismos qeu permitiron a continuidade dos procedementos e a menor incidencia da situación na veciñanza de Santiago”.

En materia de infraestructuras, en este caso deportivas, la concejala delegada Esther Pedrosa recordó la mejora de instalaciones llevada a cabo durante este mandato, desde pistas hasta campos como el del Sergas. En otra de sus competencias, Benestar Animal, anunció la mejora de las instalaciones de Bando y la reactivación de la Fundación.

Todos estos trabajos pudieron llevarse a cabo en primer lugar por el esfuerzo de los trabajadores municipales, a quienes expresaron su agradecimiento, pero también a una mejora de la administración municipal.

Sobre este aspecto, la concejala Marta Abal destacó el cambio en la estructura municipal, y las mejoras introducidas en la relación con los ciudadanos, y anunció que a partir de este mes se podrán autoliquidar algunos impuestos y tasas por Internet, y que se prevé ampliarlo a todo el ámbito fiscal. Serán los primeros pasos, señaló, para una completa modernización de la administración local.