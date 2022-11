Fiesta ‘tuning’ de madrugada en el polígono de A Sionlla con ochenta coches y 200 personas

Una concentración de ochenta turismos y doscientas personas a medianoche en medio del polígono de A Sionlla puso en alerta la madrugada del Día de Todos los Santos a la Policía Local de Santiago. El Cuerpo municipal recibió una llamada en la que se anunciaba la presencia de un gran número de coches y personas en medio de un parque empresarial en el que apenas hay vida durante la noche. Eran las 00.00 del 1 de noviembre cuando una patrulla se desplazó hasta la rúa de Castela e León, donde comprobó que en realidad se trataba de una concentración y exhibición de coches tuning. “Se han registrado más últimamente en la ciudad. Por el momento no tenemos constancia de que se produzcan carreras ilegales u otro tipo de delitos”, explicaba ayer en declaraciones a EL CORREO el concejal de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños, quien apuntaba que en realidad se trata de exposiciones. “Se reúnen para mostrar sus coches tuneados a otros aficionados a esta tendencia”, añadía.

Gonzalo Muíños sostiene que mientras estas concentraciones “no degeneren en carreras ilegales no hay problema”, puesto que en este caso habría que tomar otro tipo de medidas. Por el momento, mientras no haya ningún tipo de movimiento extraño, la policía no puede actuar.

Un testigo señaló que, pese a las horas intempestivas, en este tipo de encuentros participan “todo tipo de gente”, pero sobre todo apasionados del tuning. Al parecer, entre las doscientas personas que se congregaron la noche del lunes y la madrugada del martes en el polígono de A Sionlla había familias al completo, padres con hijos, aficionadas a al tuning. Los participantes tenían sus coches estacionados en la rúa de Castela e León y las decenas de personas compartían impresiones en pequeños corrillos. Incluso hubo quien optó por sacar la silla de playa para poder conversar con mayor comodidad.

La Policía Local se limitó a inspeccionar la zona, puesto que “no se estaba haciendo nada ilegal”, asegura el concejal, que confía en que este tipo de aficiones no deriven en otras más peligrosas, terminantemente prohibidas.