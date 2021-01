Fiestas en pisos: multa de 3.000 € por no abrir la puerta a la Policía

Negarse a abrir la puerta a la Policía cuando ésta acude a un piso en el que se está celebrando una fiesta podría suponer una multa de hasta 3.000 euros. Tal y como indicó ayer el alcalde de Santiago, desde el inicio de la pandemia se suceden comportamientos de este tipo cuando los agentes acuden a los domicilios para neutralizar las celebraciones que se registran casi a diario en la capital gallega. Aunque desde el Concello destacan que durante algunas semanas se produjo un descenso notable, el dato acumulado, desde el pasado mes de junio, de fiestas en pisos de la ciudad, se sitúa muy cerca de 500. “Llevamos 495 fiestas denunciadas”, subrayó ayer Xosé Sánchez Bugallo en el programa Compostela en la Onda, de Onda Cero. Asimismo, incidió en que se está difundiendo a través de las redes sociales que no se abra la puerta cuando en el transcurso de una fiesta llama la Policía.

“Es bastante habitual esta maniobra, amparándose en el derecho a no abrir la puerta si los agentes no llevan un mandato judicial, algo que es poco probable puesto que la Policía se persona en las fiestas de madrugada”, afirmó Sánchez Bugallo, quien, no obstante, indicó que cuando se produce este tipo de comportamiento la Policía vuelve los días siguientes, “y se denuncia, al menos, a los titulares del piso”. “Todos estos casos están siendo denunciados, y si hay obstrucción policial, además de la multa por la fiesta, se podría imponer una sanción por incumplimiento de la Ley de Seguridad, que puede llegar a 3.000 euros”, señaló el alcalde de la capital gallega.

En este contexto, Sánchez Bugallo defendió que es necesario insistir en las labores de vigilancia y control. “Llevamos tramitadas casi 500 propuestas de sanción por fiestas en pisos. Es un dato preocupante, pero ha habido un descenso con respecto a los números de hace unos meses, cuando se llegaron a alcanzar las 64 celebraciones en solo una semana”, indicó. En términos generales, desde el comienzo de la pandemia se han tramitado en la capital gallega más de un millar de denuncias por infracciones relacionadas con la COVID. Las fiestas en pisos y los incumplimientos por no llevar mascarilla acumulan la mayor cifra de denuncias.

En este sentido, el alcalde volvió, una vez más, a hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos. “Determinados comportamientos que se están produciendo son disparatados, con consecuencias muy graves; tenemos que ser prudentes en el ámbito familiar, ya que el 70 % de los contagios de COVID se producen ahí, no en la hostelería ni en el comercio”, sostiene Sánchez Bugallo, quien admite que los datos se han disparado en las últimas semanas: “El 15 de diciembre teníamos 147 casos y este martes, 746. En este intervalo de tiempo la incidencia se multiplicó por cinco”.

En cualquier caso, el regidor municipal defendió la labor que realiza el comité clínico y se mostró, una vez más, dispuesto a colaborar.