Figueiras acolleu onte a festa das mulleres do rural

PARROQUIAS. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; e os concelleiros de Políticas de Igualdade, Mercedes Rosón, e de Medio Rural, José Manuel Pichel, asistiron onte ao III Encontro de mulleres do rural que se celebraou no campo da festa de Figueiras, e no que estiveron presentes as participantes do programa Reencontros nas parroquias. O palco habilitado no campo da festa foi o altavoz dos distintos grupos dos Centros Socioculturais do rural. Nun ambiente festivo e reivindicativo da liberdade e a igualdade das mulleres, cantaron cancións e algunhas ata explicaron experiencias propias. Bugallo dirixiuse ás participantes nas distintas actividades: “Quero agradecervos todo o que facedes e darvos moitísimo ánimo”. O rexedor rematou a intervención sinalando que a partir de agora “irá todo mellor”. Rosón recordou como a pandemia cambiou a vida das mulleres do rural, como houbo que pechar os centros socioculturais, e a ilusión con se preparou “este día de reencontro”. REDAC.