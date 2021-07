Fin de curso en el Chester College cargado de actos

TEO. El Chester College International School, en Montouto, despidió un singular e intenso curso escolar, en junio, con una semana repleta de actividades y funciones para poner el broche a un año lleno de aprendizaje.

Este broche de oro comenzó el pasado 19 de junio con la esperada ceremonia de graduación de los alumnos de Grado 12 (2º de Bachillerato) y la entrega de los diplomas de High School. El acto, presentado por Sue Veiga, contó con la participación de Mabel Loza, quien habló en nombre de los padres de los alumnos, y de José Antonio Pazos, quien hizo lo propio en representación del cuerpo docente. Además, la directora del centro, Dolores Peleteiro, fue la encargada de clausurar esta gran cita.

Por su parte, en la última semana lectiva, el lunes celebraron la función de fin de curso de los alumnos de Educación Infantil y Primaria, con la representación del Musical The Pied Piper of Hamelin (El flautista de Hamelín), acompañada de un amplio repertorio de canciones y piezas instrumentales. Mientras tanto, el martes tuvo lugar la representación de los estudiantes de Educación Secundaria, con la exhibición del Musical The Mystery of Magpie Manor.

Ambas obras teatrales fueron dirigidas por Sinead Smith (teatro) y Victoria Jericó (música). brais fdez.