Fin de festa co baile tradicional como protagonista na Quintana

Se houbo un protagonista no fin de festa da Ascensión ese foi o folclore. Os instrumentos e o baile tradicional foron os encargados de boa porte do programa de onte, que conseguiu encher de espectadores enclaves como a praza da Quintana. A xornada comezou coas tradicionais alboradas, encargadas de realizar un percorrido musical por diferentes rúas coa gaita e as pandeiretas nas mans. As de onte correron a cargo da Asociación Cultural dos Valentes de Conxo e dos Enxebres de San Lázaro. Despois, chegaba un dos momentos máis agardados, as actuacións de baile tradicional. Vestidos co traxe galego, os integrantes da Agrupación folclórica Cantigas e Agarimos, Colexiata de Sar, Grupo de Baile e Música Tradicionais Brincadeira e Obradoiro de cultura tradicional Ultreia puxeron a cor e o son da mañá. E tamén foron moitos veciños e visitantes que aproveitaron un domingo a cabalo entre a Ascensión e as Letras Galegas para cruzar a Porta Santa, chegando a formarse longas colas puntuais como as que se poden apreciar na imaxe.

A tregua ofrecida pola choiva tamén permitiu que as terrazas dos bares recuperasen o rebumbio perdido o sábado, cando as rúas da cidade se baleiraron durante boa parte do día e tiveron que cancelarse moitos dos eventos previstos no programa das festas. Foi o caso do agardado torneo de chave, unha das citas máis tradicionais, que onte pola tarde si puido celebrarse. Os cativos tamén puideron gozar do espectáculo infantil A corda; e pola tarde chegou a quenda do concerto Unha noite de amor con lela, da Banda Municipal de Música coa voz de Silvia Ferre e a narración de Belén Xestal, entre outros protagonistas. Outro dos eventos que tivo que suspenderse o sábado foi o roteiro literario sobre Xela Arias, homenaxeada hoxe nas Letras Galegas, que onte si puido levarse a cabo. Baixo o nome (Re)coñecendo a Xela Arias, afonda no compromiso da escritora lucense coa súa lingua. Xa a media tarde, o Principal acolleu un evento que promete repetirse nas vindeiras celebracións da festa máis picheleira. Foi o I Certame Coreográfico Compostela, unha nova aposta por dar un espazo ao talento adicado á danza contemporánea.

No eido cultural, esta Ascensión deixa tamén novos premiados nos galardóns Follas Novas, que recuperaron a presencialidade o sábado no Principal. Entre os nomes que recolleron o seu trofeo, destacan Suso de Toro por Un señor elegante (narrativa); Natalia Carou por O mal querer (xuvenil); Ana Romaní por A desvértebra (poesía); Elvira Ribeiro por Mar de mazá (infantil) e Raúl Dans por Só un home bo (teatro). En canto á divulgación científica, premiouse o traballo de Xurxo Mariño en Unha mente que voa; e tamén acadou un galardón Aurora Marco por Irmandiñas (ensaio e investigación).