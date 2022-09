Final feliz para la familia de Fontiñas: ya tiene piso, aunque pagará más de alquiler

“El precio sobrepasa un poco el presupuesto que tenía, pero por lo menos hemos encontrado un piso habitable en la zona donde buscábamos”. Son palabras de Inma M.V., la madre de familia que hace unos días se puso en contacto con este periódico para compartir su dramática situación: se quedaba en la calle con sus tres hijos y no encontraba una vivienda de alquiler que se adaptara a sus posibilidades económicas. En las últimas horas trasladaba la feliz noticia a EL CORREO: “Por fin acabo de firmar un contrato de alquiler”. En el límite, puesto que su anterior casero le comunicó en mayo que tenía que abandonar el piso para uso propio a finales de agosto. “Ya nos dejó quedar unos días de más, se portó bien; pero ahora teníamos que dejar el piso sí o sí; que haya aparecido este es un gran alivio”, relata Inma emocionada.

Tiene tres hijos menores, que están escolarizados en el colegio de Fontiñas, por lo que ella buscaba una vivienda en esta zona para que los niños no sufriesen un cambio brusco de barrio. Finalmente lo ha conseguido, aunque el precio del arrendamiento es más alto del que tenía y desde luego del que deseaba pagar. “Estaba pagando 400 y ahora tendré que abonar 600 euros por un piso de tres habitaciones, dos baños, una cocina y una sala”, explica, antes de añadir que la vivienda se sitúa en Área Central y está “en unas condiciones óptimas para habitar”. Y es que en los últimos meses, desde que el casero anterior le comunicó que necesitaba rescindir el contrato, todos los pisos que visitó Inma “o bien se encontraban en un estado de conservación lamentable o alcanzaban precios disparatados que no podía asumir”.

El que ha conseguido se sale un poco de su presupuesto, pero “mis padres me han dicho que me echarán una mano para pagar el alquiler. Era esto o tener que ir a vivir con ellos”, comenta. Cabe recordar que Inma denunció el alto precio de los arrendamientos de viviendas en el barrio de Fontiñas. Ella tiene una nómina de 600 euros por su trabajo como limpiadora en una casa, a la que se suma una ayuda pública de cien euros y una pequeña pensión que le pasa el padre de sus hijos todos los meses. “Ahora tendré que buscar más trabajos. Tendré que buscar alguna casa más para trabajar los fines de semana”, explica, al tiempo que incide en sus críticas al sector inmobiliario. “No puede ser que vayas a una inmobiliaria de Santiago con una pequeña nómina y los avales de tu familia y ya de primeras te digan: lo sentimos mucho, pero aquí no hay nada para ti”, lamenta la mujer, antes de apuntar que todos los pisos que vio por la zona de Fontiñas “o estaban en muy mal estado o me pedían de 750 euros para arriba”.

Afortunadamente, su dramática situación ha acabado en final feliz. Inma quiere agradecer el apoyo de todos sus familiares y amigos que se volcaron con ella y sus hijos en estos momentos difíciles, tanto en la búsqueda de una nueva vivienda, como en la mudanza. “Varios amigos me dejaron trasteros para guardar cosas mientras no encontraba un piso. Me apoyaron y se volcaron conmigo en la búsqueda. A todos ellos les estoy muy agradecida; y por supuesto, a mis padres, con los que siempre puedo contar para todo”, concluye Inma, una mujer luchadora y humilde, dispuesta a darlo todo por sacar adelante a su familia, merecedora de todo reconocimiento.

Ahora podrá comenzar una nueva vida en su piso de Área Central. Tendrá que hacer sacrificios, pero también está agradecida al casero que ha confiado en ella y le ha brindado la oportunidad de alquilar esta nueva vivienda en su barrio habitual.