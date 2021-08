Folk gallego, pop electrónico y ritmos cubanos en Go!Go!Zo!

A Orquestra Filarmónica de Osaka, em Bratislava interpreta a Sétima Sinfonía. Ásia digere Europa. O pragmatismo asume o romantismo. O eslavismo acolhe o germanismo. O sinecismo sob o teu signo reina. Ti, sobre o branco touro, bela dos grandes olhos, navegaste nom só o Mar Nosso, até Creta; tamém os Sete Mares, conquistadora do antigo e o novo mundo...

Este poema de Ricardo Carvalho Calero, A orquestra filarmónica de Osaka, fue la responsable de la primera grabación realizada por los ourensanos Os amigos dos músicos. En ese momento, eran una banda de acompañamiento que aún no había conformado su identidad propia. En 2019, grabaron su segundo disco, Segundo fogar, dedicado a Compostela. Actualmente, con el gallego como lengua de expresión, traen al Monte do Gozo este viernes música folk con temas como su última canción, Non pare a festa. Una jornada del festival Go!Go!Zo! que comenzará a las 22.00 horas y en la que compartirán escena con Allova.

Este curioso nombre hace referencia a un proyecto vanguardista de música indie/pop electrónico con toques de trip hop, creado entre Madrid y A Coruña y liderado por Alla Mikhaylova (cantante, pianista y compositora de origen ruso). Con influencias de Radiohead, Massive attack, Portishead, Najwa o Lana del Rey, Allova destaca por sus mezclas de sonidos con toque electrónico. Las entradas para el concierto doble de Os amigos dos músicos y Allova están a la venta a través de la web www.gogozo.gal y tienen un coste de 8,90 €. Desde la organización prometen a todo el que acuda que disfrutará “de dos conciertos que no les dejarán indiferentes”.

La de este viernes será una de las citas grandes de esta semana en el festival que ayer puso en escena a Dani Barreiro & Friends Kids, que repetirán mañana. Quien lea este nombre puede pensar que se trata de un grupo lleno de músicos y con varias voces protagonistas. Nada más lejos de la realidad. Como explica Barreiro, lo de friends “va por los que están arriba y abajo del escenario. Porque mis conciertos los sigo entendiendo como una reunión de amigos que comparten y celebran la música”, aclara el músico. “Lo que ocurre es que ahora ya no son en el salón de mi casa, sino en las calles, en bares, terrazas, locales de copas, fiestas, salas de conciertos, coles, festivales... Pero siempre con aquella misma filosofía, desenfado y sentido del humor. Con aquella frescura y aquellas ganas de compartir la música como un bálsamo con un antídoto contra la tristeza”, añade Dani Barreiro. Quien quiera unirse a la reunión de Dani con sus particulares amigos puede hacerlo mañana a las 20.00 horas. Para este concierto la entrada es gratuita.

SESIONES DJ Y CUBA. El festival también tiene programación para este fin de semana. El sábado será el turno de la música más moderna a cargo de Pop Voyage DJ, que comenzará su sesión a las 18.30 horas y se extenderá hasta las once de la noche. Los asistentes podrán disfrutar de distintos estilos musicales como indie, funk, pop, electrónica, jazz, rock o incluso bossanova. Esta actividad es también de carácter gratuito. DJ Pop Voyage repetirá sesión el domingo entre las 13.30 y las 15.00 h. Posteriormente, llegarán los ritmos más internacionales de la mano de Habana Café Son Trío. Llevarán al escenario un repertorio en el que rescatan géneros tan populares como el son, chachachá, bolero, guaracha o danzón. Su música estará complementada por una exhibición de la Academia Sondanza, dirigido por Raquel Pombar.