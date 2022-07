Foto en recuerdo de una histórica peregrinación

Han pasado ya cuarenta años desdeque el presidente de la Asociación de Prensa de Santiago, Luis Menéndez, junto al escritor y periodista Valentín Carrera y varios compañeros emprendieron una larga peregrinación desde Roncesvalles hasta Compostela. Equipándose solo con lo necesario y vistiendo el característico atuendo que representa al peregrino, el grupo cumplió su plan y logró llegar al Obradoiro tras completar un itinerario que tuvo una amplia repercusión mediática.

Hoy, cuatro décadas después y con menos pelo, el grupo se volverá a juntar para hacerse una foto conmemorativa ante la Catedral y recordar un periplo que reforzó su amistad y les unió para siempre al Camino. Será a las siete de la tarde y el reencuentro estará presidido, sin duda, por un sinfín de buenos recuerdos.

Luis Menéndez rememora, en torno a aquella iniciativa, que “1982 fora Ano Santo, ou Xubilar, Compostelano. Non existía daquela a denominación Xacobeo. Un grupo de seis xoves galegos decidiron facer o Camiño camiñando desde Roncesvalles ata Compostela por motivos de difusión informativa en diferentes medios galegos e españois”. Fue por ello por lo que “vestidos a antigua usanza medieval peregrina (con capa, escravina con venera, sombreiro de á ancha, bordón e cabaza)”, estos seis aventureros, que tenían entre 22 y 24 años, “partiron da Abadía de Roncesvalles e camiñaron 31 días ata a praza do Obradoiro e a Catedral compostelana”.

Menéndez recuerda también como el viaje se acabó convirtiendo en una odisea debido a las circunstancias especiales de aquellos tiempos, cuando casi no había peregrinos en la Ruta. Las diferencias son muchas, casi tratándose de un Camino muy diferente. En aquella época, explica, “o total de ‘compostelas’ apenas superaba as 200 anuais, o sinalamento do Camiño Francés non existía, non había rede de albergues, etc...”.

Si algo tenían claro desde el grupo era el propósito por el cual emprendían el largo viaje hasta la ciudad compostelana y es que se trataba de una “finalidade na súa meirande parte profesional, co obxectivo de dar a coñecer nos medios de comunicación a existencia do Camiño de Santiago, daquela moi descoñecido”.

El objetivo se cumplió con creces, pues los reportajes elaborados durante el peregrinaje del grupo contaron con una gran difusión y repercusión tanto en prensa como en televisión.

De hecho, el propio Luís Menéndez fue galardonado con el Premio Alvaro Cunqueiro, para escritores y periodistas, sobre temática del Camino de Santiago, instituido por el Ministerio de Turismo. Este galardón lo recibió en octubre de 1982 y “consistiu nun diploma e unha dotación económica de 500.000 pesetas, importante cantidade para aqueles anos.”