Fotografías inéditas para o roteiro de Valle-Inclán

Cultura. O Concello de Santiago acolleu onte a presentación do folleto que describe o itinerario do roteiro Valle-Inclán por Santiago de Compostela. Rosa mística de pedra. Un itinerario que incorpora novidades, como fotos inéditas, e 22 citas do autor relacionadas cos 22 espazos nos que se divide o roteiro. Na presentación interviron a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón; Xaquín del Valle-Inclán, investigador e neto do literato; Pilar Sampedro, en representación do Ateneo de Santiago, e Antonio González Millán, director do Museo Valle-Inclán. En concreto, nesta edición, destaca, polo seu valor documental, o orixinal da primeira caricatura coñecida de Valle-Inclán, e unha fotografía inédita, rescatada do arquivo polo seu neto e restaurada por Adolfo Enríquez, profesional da fotografía activo en Santiago, con múltiples premios e distincións. A instantánea, tal e como sinalou Xaquín del Valle-Inclán, recolle a presenza de Valle-Inclán na rúa do Vilar, saindo do Casino, xunto a varias persoas, entre elas o seu fillo Carlos e Otero Pedraio. Segundo explicou, “é un roteiro interesante, e unha mostra do que foi o Valle-Inclán de Santiago”. A concelleira explicou que neste momento “estamos pendentes de como evolucione a situación derivada da pandemia”; para poder “programar eses roteiros por estes 22 espazos, aplicando todos os protocolos”. En canto se confirmen as datas, darase conta das mesmas. O roteiro, de unha hora e vinte minutos de duración, comeza na Alameda, xunto ao monumento ao escritor, pasando, entre outros espazos, polo Teatro Principal, a Capela da Croticela, O pórtico da Gloria, a Quintana, a Praza de Cervantes, que se incorporou nesta edición; o Convento de Belvís, para rematar fronte á súa sepultura, en Boisaca. Todos estes espazos, fotografías e citas literarias, están recollidas no folleto presentado onte, do que se editarán 6.000 unidades, a metade en galego e a outra metade en castelán. Na publicación colaboran o Ateno de Santiago, o Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal, a Asociación de Antigos Alummnos e Amigos da USC e a Asociación Cultural San Martiño Pinario. s. c.