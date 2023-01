Franciso Moreira vuelve a Trinta con su segunda exposición individual

muestra. Franciso Mendes Moreira vuelve a la galería Trinta con su exposición 50 ways to leave your lover. Se trata de la segunda exposición individual del artista portugués autodidacta en la galería compostelana que se inaugura este jueves a las 20.00 horas, y que estará hasta el 15 de frebrero en Virxe da Cerca, 24. El artista que destaca por sus series en las que predominan pasteles al óleo, pintados sobre envases de cartón encontrados y collageados, sitúa sus obras a caballo entre el realismo y la abstracción. Prueba de ello es su nuevo proyecto 50 ways to leave your lover, en el que expone su sentido del arte.

Su obra suele explorar temas universales y preguntas existenciales en relación con la experiencia humana. Para él, su obra es, citando a un extracto de la novela de Jack Koreau, En el camino, una sucesión de preguntas existenciales: “Así, en América, cuando se pone el sol y me siento en el viejo y destrozado malecón contemplando los vastos, vastísimos cielos de Nueva Jersey y se mete en mi interior toda esa tierra descarnada que se recoge en una enorme ola precipitándose sobre la Costa Oeste, y todas esas carreteras que van hacia allí, y toda la gente que sueña en esa inmensidad, y sé que en Iowa ahora deben estar llorando los niños en la tierra donde se deja a los niños llorar...”. ecg