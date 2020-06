Freno al virus dejando todo impoluto

Desinfectan y dejan como los chorros del oro hasta el último rincón de cada pasillo, sala o habitación, sin olvidar ni las paredes. Las trabajadoras del servicio de Limpieza del hospital Clínico Universitario de Santiago han sido de las primeras en luchar contra el coronavirus multiplicando su trabajo, ya de por sí minucioso, para que no quede ni rastro del covid-19, sobre todo en lo más duro de la pandemia.

Si las medidas higiénicas las llevan habitualmente a rajatabla, el estado de alarma hizo que redoblasen esfuerzos y cambiasen de uniforme. Con batas especiales, mascarillas y guantes, este ejército de trabajadoras, alrededor de 200 en el CHUS, lucharon desde el primer día contra el coronavirus con una armadura “asfixiante” y también con una gran dosis de tesón y esfuerzo.

Paula Castro, encargada del servicio de Limpieza del CHUS, recuerda que “todo surgió de repente. Así, de un día para otro tuvimos que reforzar turnos y formar desde la empresa a los trabajadores sobre cómo utilizar los equipos de protección individual, los conocidos EPIs, además de tomar medidas para una desinfección máxima de zonas comunes, aseos, vestuarios de personal, pasillos, escaleras, ascensores, paredes, plantas de hospitalización... Hasta el último rincón”.

Dentro del grupo de trabajadoras (en su gran mayoría son mujeres) se separó a un equipo específico “solo para zonas covid”, explica.

Castro no quiere desaprovechar la oportunidad de quitarse el sombrero ante las limpiadoras. “El trabajo ha sido espléndido. No escatimaron horas ni esfuerzo. Pese al riesgo al contagio y el miedo que esto acarrea no dudaron en trabajar, incluso a renunciar a algunas libranzas, con el fin de ayudar en la lucha contra el coronavirus”.

Asegura que son las otras heroínas, junto al personal sanitario, “aunque a veces pasemos más desapercibidas, casi invisibles o en un segundo plano, también sabemos que la gente reconoce este trabajo”.

Cuando parece que se comienza a ver la luz, con el gran descenso de infectados y ya ningún ingreso hospitalario, la encargada de este servicio del CHUS insiste en el orgullo que siente por las trabajadoras.

Una de ellas, Laura Pose, que lleva dos años y medio en el servicio de Limpieza y que fue llamada para reforzar la zona covid, explica que “al principio hubo muchos nervios, no había aún mucha información... pero todo se suplió con voluntad, esfuerzo y, sin duda, mucho trabajo”.

Asegura que, poco a poco, se fue habituando al trabajo en zona covid, “con unos EPIs con los que sudas mucho, y limpiando hasta el último recuncho, desde teléfonos hasta puertas, marcos.... Todo”.

A pesar del doble esfuerzo en el hospital, asegura que lo que peor llevó fue la vuelta a casa. “Tengo un niño y cuando llegaba quería darme un beso, abrazarme... Y no podía. Nada más entrar me quitaba toda la ropa, a pesar de que en el hospital llevamos uniforme, y me metía inmediatamente en la ducha. Tenía que guardar distancias y el niño, principalmente, lo pasó mal porque era consciente del riesgo de mi trabajo pero con el paso del tiempo lo fue llevando mejor”.

Considera que su trabajo está reconocido no solo por la gente de fuera, sino la del propio hospital. “Todos nos unimos y si veían que una estaba mal, por ejemplo, al estar agobiada por llevar el traje especial, inmediatamente le decían que fuese fuera a tomar el aire”, explica.

Y aunque ahora los casos de covid son “infinitamente menos”, Laura hace un llamamiento “a que no nos relajemos, porque esta enfermedad es muy dura”, recuerda.

Por su parte, Aída Fernández, que lleva 4 años y medio como limpiadora en el hospital, y que también fue llamada a zona covid, suscribe lo que dice su compañera. “La gente se está relajando, pero no debemos olvidar que puede haber un rebrote en cualquier momento. Hay que seguir extremando las medidas higiénicas, además de tener mucho cuidado con nuestros mayores”.

También señala que el reconocimiento a los sanitarios les llegó a las trabajadoras de la limpieza. “Además de la gratitud que nos muestran los pacientes, ha habido gestos preciosos como el de una persona que nos regaló unas horquillas para que no nos lastimase la mascarilla”.