Frustradas nueve fiestas en pisos de estudiantes

INCIDENCIAS. Continúa la intervención de la Policía Local en fiestas organizadas en pisos de estudiantes. En la madrugada de ayer, los agentes irrumpieron hasta en nueve jolgorios que se registraron en la zona urbana de la capital gallega, después de recibir llamadas de aviso por parte de vecinos afectados por los ruidos. Además de las molestias vecinales, cabe destacar que este tipo de guateques suponen un serio problema para la seguridad en el contexto de crisis sanitaria actual. De hecho, la Xunta y el Concello de Santiago suman esfuerzos para tratar de acabar con estas reuniones en las que habitualmente se consume alcohol y rematan en un desmadre en el que no se tienen en cuenta las medidas de prevención de contagio frente al coronavirus, como el distanciamiento social o el uso de mascarilla. La Policía Local registró el pasado mes de septiembre al menos 123 fiestas en pisos universitarios. De ahí que la administración autonómica y la local hayan decidido tomar cartas en el asunto. La Xunta trabaja en un nuevo modelo para sancionar con mayor efectividad a quienes organicen fiestas privadas en las que no se cumplen las normas de prevención. No obstante, el alcalde señaló hace unos días que ya se han notado avances en la solución del problema las últimas semanas gracias a la actuación de la Policía Local, aunque comparte la necesidad del endurecimiento de las sanciones. Hoy se conocerá el resultado de la madrugada preferida de los estudiantes. La noche del jueves al viernes, conocida como de la movida, suele percibirse un aumento de la actividad nocturna en pisos del Ensanche compostelano. Y los vecinos suelen ser los primeros en percatarse de los guateques.

SUCESOS. Del parte de incidencias que hizo público ayer el Concello de Santiago se desprende que la Policía Local también procedió este miércoles a identificar a un hostelero de la capital gallega, al filo de las doce de la noche por supuestas irregularidades en su establecimiento. Por otro lado, los agentes municipales realizaron en el discurso de la jornada varias inspecciones en negocios de la ciudad. ECG