¿Fue dueño de sus actos? Santiago Cepeda podría no pisar la prisión

La defensa de Santiago Cepeda Quintela, sospechoso de haber acabado con la vida de su sobrino de tres años en una casa de la rúa Loureiros, basará su estrategia en conseguir que el presunto homicida sea declarado inimputable, es decir, no responsable del gravísimo delito cometido. Si esa línea de actuación diese resultado, el tío del pequeño Marcos se salvaría de cumplir una larga condena en una cárcel común e ingresaría, por el tiempo que determine el juez, en un psiquiátrico penitenciario. Eso ocurrirá si la autoridad judicial, en base a los informes presentados por peritos expertos en psiquiatría, dictamina que el sospechoso sufrió un brote psicótico –o cualquier otro episodio grave inhabilitante de la voluntad– que motivó que no fuese consciente de sus actos en el momento de cometer el crimen.

Por lo que ha trascendido de momento sobre el suceso, que ha conmocionado a toda la ciudad, Santiago Cepeda presentaba un estado de gran confusión cuando fue detenido y trasladado de inmediato a la unidad de Psiquiatría del hospital Provincial de Conxo, donde permanece a la espera de que pueda recibir el alta y pasar a disposición judicial y así ya declarar.

La detención tuvo lugar en el propio escenario del crimen, poco después de asfixiar a su sobrino, en torno a las ocho de la tarde del pasado lunes en el domicilio familiar.

Aunque el aludido no ha querido ni confirmar ni desmentir la noticia, todo indica que el prestigioso abogado compostelano Evaristo Nogueira se encargará de defender al presunto homicida, que es hijo del conocido comerciante José Luis Cepeda, propietario de un histórico ultramarinos radicado en la plaza de Cervantes.

Como ya adelantó ayer EL CORREO, Santiago Cepeda, de 39 años, tiene por delante dos escenarios muy diferentes desde el punto penal. Si el juez estima que era responsable de sus actos en el momento de cometer el delito, podría ser condenado incluso a prisión permanente revisable dada la gravedad del delito y las circunstancias del mismo –víctima menor de edad, parentesco...–, mientras que si es declarado inimputable la condena carcelaria sería probablemente sustituida por el internamiento en un psiquiátrico penitenciario. En estos casos se aplica el principio, recogido en nuestro ordenamiento jurídico, de que no puede haber culpa si quien comete una acción, por muy grave que sea, no es responsable de sus actos en el momento de la comisión del delito. Por lo tanto, no hay condena, pero el juez suele adoptar medidas de seguridad si estima que el sujeto es peligroso para la sociedad debido a sus trastornos mentales o de personalidad.

Al ser un caso de homicidio o asesinato, el juicio se celebrará con tribunal del jurado como ya ocurrió en otro suceso que conmocionó a la ciudad, el del crimen de Asunta Basterra, en el que sus padres fueron condenados 18 años por asesinato con alevosía y agravante de parentesco.