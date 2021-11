“Fuimos el hazmerreír del mundo con Donald Trump”

Una mexicana que fue tesorera de los Estados Unidos de América...

Fui la 41ª tesorera de Estados Unidos con el presidente George W. Bush, que fue elegido en 2000. Comenzó su mandato en 2001 y yo empecé con él. Fue una experiencia increíble, porque él hizo historia nombrando a una inmigrante, mujer, latina, mexicana, como tesorera de los Estados Unidos de América.

¿Y cómo llegó al presidente Bush?

En su momento, yo estaba trabajando en la banca, cuando mi primer hijo nace con síndrome de Down. Entonces dejo mi trabajo para dedicarme a él y creo una organización no lucrativa para ayudar a las familias hispanas que tienen niños con discapacidades. Eso me lleva a abogar en pro de ellos en Sacramento (California), en el departamento de desarrollo. Allí me eligen concejala de la ciudad. Fui la primera mexicana, la primera mujer, elegida para esa posición en la ciudad donde yo vivo. Y después me hacen alcaldesa. Cuando estaba en este puesto, decidí participar en la campaña que el entonces gobernador de Texas estaba lanzando para presidente de Estados Unidos; y ganó. Durante esa campaña me convertí de manera voluntaria en la portavoz de la comunidad latina de toda la nación. Jamás pensé que, aunque era alcaldesa, me iba a hacer tesorera de los Estados Unidos.

¿En qué consistía esta responsabilidad?

Estaba a cargo de toda la producción y la protección del dinero. Y formaba parte del equipo económico del presidente. Integraba un grupo de personas que trabajábamos la política económica del presidente; la política fiscal... y como latina participaba de todas las cuestiones de la comunidad latina; como mujer, lo hacía en todas las cuestiones de mujer; como mexicana... Cada vez que el presidente iba a México le acompañaba. Me convertí realmente en otra embajadora.

En medio de todo esto le pilló una de las desgracias más grandes que ha vivido su país, el atentado del 11-S...

Yo era tesorera cuando ocurrió el 11-S. Llevaba pocos días porque accedí al cargo en agosto y esto sucedió un mes después. En ese momento estábamos trabajando en muchas cosas; planteando la reforma migratoria. El presidente quería hacer eso, pero las prioridades cambian, porque en ese momento se dio esa situación que requería toda la atención y toda la prioridad para la seguridad del país. Eso requiere también estabilizar la economía; porque el presidente anterior nos había dejado ya en una recesión económica y el presidente Bush estaba trabajando para reactivar la economía. En ese momento ocurrió el 11-S. Entonces pudo producirse una doble recesión, pero gracias a Dios, y a la política económica del presidente Bush, pudimos salvar la economía y luego conseguimos incluso repuntar.

¿Cómo es el presidente Bush en las distancias cortas?

Es un hombre que te desarma. Cuando lo conoces parece que ya lo conocías desde hace mucho tiempo. No es como se ve en la televisión. Es un hombre muy inteligente, muy astuto. Un ejecutivo, un gobernador, un alcalde tiene que tomar decisiones basadas en la información que tiene delante. No en la que va a aparecer mañana o dentro de tres semanas o cinco años. Con lo que tú tienes delante. Él tenía una información delante y con eso tuvo que tomar una decisión.

¿Se está refiriendo con esto a la decisión de la guerra de Irak?

Sí, a la guerra de Irak, pero también a muchas decisiones que él tuvo que tomar como presidente. Una de esas es la guerra de Irak. Con la información que él tenía, más del 90% de la gente tomaría exactamente la misma decisión. La información que llegaba en ese momento es que allí había armas de destrucción masiva.

Y por eso tomó esa decisión...

Exactamente. Él tenía que proteger al país. No encontramos nada, pero, ¿y si realmente hubiese esas armas? Tomó esa decisión porque toda la inteligencia, no solo la de Estados Unidos, sino la de Gran Bretaña, la de Alemania... Todo apuntaba a que había armas de destrucción masiva en Irak.

¿Cómo repercutió en el Tesoro la guerra de Irak?

La guerra de Irak obviamente tuvo un impacto no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Cada cosa que le sucede a Estados Unidos repercute en todo el mundo.

Usted también trabajó con el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ¿se parece en algo al Terminator de sus películas?

Estaba muy preocupado por el cambio climático. Fui la primera mujer latina que estuvo en el gabinete con él. Era la secretaria de la Agencia de Servicio al Estado del Consumidor. Tenía 17.000 personas bajo mi mando; uno de los departamentos más importantes del Estado. Él estaba muy preocupado por el cambio climático y a mí me llamaban The Green Queen (la reina verde) porque me puso a liderar este ámbito en los diferentes departamentos; el enverdecimiento del Estado. El hecho de haber sido un actor fue muy positivo para él. Conectaba muy bien con la gente y muchas de sus propuestas fueron muy bien recibidas. Pienso que tuvo una gobernación bastante sólida.

¿Cuál es su percepción actual de los Estados Unidos?

Sigo siendo republicana, pero me espantó el expresidente inmediato, no me gusta decir su nombre...[Donald Trump]. Las cosas que él hizo... Me llevó a votar por primera vez en mi vida por una demócrata, que fue Hillary Clinton. Después también hice mucha campaña para el presidente Joe Biden, porque todo lo que yo me temía que iba a suceder, sucedió. No podíamos aguantar cuatro años más. Éramos el hazmerreír de los líderes mundiales. Se reían literalmente frente a él. Eso no había sucedido nunca con ningún presidente. Se le puede criticar, pero que se rieran abiertamente en su cara es muy doloroso.

Pese al discurso que hizo en la campaña, atacando y amenazando directamente a los migrantes y a tanta otra gente... ¿Cómo fue posible que saliese elegido?

Porque en cuestiones políticas, los miedos de las personas... Hay campañas que aunque son muy negativas obviamente son muy efectivas. Por eso las hacen y las siguen haciendo. Lo entiendo desde el punto de vista de campaña. Una campaña no se gana por una cosa o porque se dice algo. Muchas veces las campañas se ganan o se pierden porque uno mismo se da las autopuñaladas. A Hillary Clinton le sucedieron varias cosas dentro de la campaña, y él lo aprovechó. Él es mediático, entiende los medios y sabía que cuanto más grande era la barbaridad que decía los medios lo iban a cubrir. Todo lo ampliaban y la gente escuchaba su nombre una y otra y otra y otra vez. Cuando llegó la votación, su nombre era el que sonaba. Desafortunadamente, solo lo utilizó para su bien, porque es una persona muy egoísta, una persona a la que solamente le interesaba él.

¿Cuál ha sido la consecuencia?

El daño que le hizo al país, la fractura que se vivió en las instituciones... Eso va a llevar mucho tiempo recuperarlo. Sigue siendo muy nocivo para la nación.

Sin embargo, usted sigue siendo republicana...

Sí, sigo siendo republicana, porque creo en los fundamentos del Partido Republicano. Él no es republicano. Ha saboteado los principios del republicanismo.

¿Y qué tal con Joe Biden?

Ha hecho un trabajo excepcional. Yo entiendo de política. En 10 meses que lleva de mandato el mercado de la bolsa está en más de 36.000 dólares, es decir, en el el punto más alto; jamás había alcanzado estos valores. Administró más de 220 millones de vacunas en 10 meses; el desempleo está en 4, 6 %, cuando antes estaba al 6,8%. Se han creado cinco millones de empleos desde que llegó a la Casa Blanca. Solamente en Estados Unidos la gente piensa que el país va en la dirección equivocada, pero si analizas los hechos, todo lo que ha sucedido es muy bueno. Ayer mismo se firmaba la ley de Infraestructura, algo que el presidente anterior dijo que iba a hacer, tuvo cuatro años, pero no hizo nada. Biden la sacó adelante en diez meses. Sin embargo, su nivel de aprobación está muy bajo, porque se está trasladando a la opinión pública que están enfrentadas las diferentes facciones del Partido Demócrata.

¿A qué se dedica usted ahora?

Además de ser comentarista (siempre estoy dando mi opinión), soy consultora y doy conferencias alrededor de todo el mundo, de que sí se puede, en pro de las mujeres; en pro de las personas con discapacidad; en pro de las pequeñas empresas...

¿Es su primera vez en Galicia?

Sí, es la primera vez. Tenía mucha ilusión porque mi abuelita se llamaba Juana Mejía Galicia. A su mamá le llamaban la gallega y a mi abuelita le decía la galleguita. Entonces venía muy emocionada, porque las raíces por parte de mi abuela son de Galicia, pero no sé de qué ciudad.

¿Qué impresión se lleva de Santiago y de Galicia en general?

Hemos estado en la Catedral y nos han dado una magnífica explicación. Ha sido fantástico; la comida deliciosísima, la gente muy hospitalaria. Bueno, me llevo una impresión magnífica de Santiago, de Galicia y de EL CORREO GALLEGO.

