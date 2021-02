‘Fumata bianca’ para una depuradora que empezará a funcionar en cinco años

Santiago. La financiación de la nueva Edar supondrá una inversión de cincuenta y seis millones de euros, de los que el 65 % (36.582.000) se financiarán con cargo al Fondo Europeo de Reconstrucción; el 19 % (10.826.000 ) será aportado por la Xunta a través de Augas de Galicia, y los restantes 8.572.000 euros más IVA correrán a cargo del Ayuntamiento, que los hará efectivos a través de un préstamo formalizado por Acuaes y repercutido en 25 años.

Sánchez Bugallo recordó que este acuerdo llega después de perder los Fondos Europeos de los períodos 2007-2013 y 2014-2020, y que “non podemos desaproveitar esta terceira oportunidade que se nos presenta”. Además, destacó que en esta ocasión la parte que cubren los fondos es del 65 %, frente al 55 % del anterior plazo, de forma que “cun total do 84 % do custo total subvencionado non podemos dicir que non vale”.

En lo referente a la polémica sobre si la parte que tiene que poner el Ayuntamiento se hará repercutir posteriormente entre los ciudadanos con una subida del recibo del agua, el regidor explicó que esta decisión la deberá adoptar la próxima Corporación municipal a partir de la entrada en funcionamiento de la depuradora, ya que no quiere tomar decisiones que afecten a mandatos futuros.

Explicó que hay tres opciones; que este coste lo asuma Raxoi con recursos propios; que se amortice durante veinte años en el recibo del agua de los vecinos, o que se establezca un reparto a medias entre las arcas municipales y los usuarios del servicio.