Galardones del Casino a los mejores ‘sembradores’ de concordia y diálogo

El Casino de Santiago acogió ayer el acto de presentación de los finalistas de la segunda edición del Premio Lorca, Guerra da Cal, Blanco Amor. Este galardón pretende reconocer a las personas o entidades que fomentan el diálogo, la concordia y la fraternidad, recordando así ese momento de la historia de Galicia que también simbolizaron Lorca, Guerra da Cal y Blanco Amor, que cristalizó en la creación y publicación de los Seis Poemas Galegos.

“Á hora de seleccionar os catro finalistas desta edición tivemos en conta que pertenceran a catro ámbitos diferentes da sociedade, concretamente, os ámbitos Político, Económico, Xornalismo e Personalidade singular”, indicó Ubaldo Rueda en el acto que se desarrolló en el Casino de Santiago, entidad organizadora del premio, y en el que participaron tanto miembros de esta sociedad, como representantes del Ayuntamiento y de la Xunta.

En el ámbito Político, el finalista es Ángel Gabilondo, “que representa a excelencia no marco do diálogo político, o que lle crea problemas co seu propio partido”, señalaron. Mientras sobre el elegido en la categoría de Economía, Antón Costas, desde el Casino subrayan que “buscou sempre o marco do diálogo entre diferentes, explicando que se se fai un esforzo de intelixencia é fácil que as posturas se acerquen”. “Un exemplo para convencer é a creación dun Fondo Nacional de emprego que evite a humillación da axuda e favoreza a entrada na vida activa”, inciden.

En cuanto al ámbito periodístico, el finalista de esta edición del Premio Lorca, Guerra da Cal, Blanco Amor es Caetano Díaz, director adjunto de EL CORREO GALLEGO. “ As cartas de Caetano Díaz son unha corrente de aire fresco cheo de valentía e de lucidez. Neste caso unha das súas apostas difíciles foi defender con moita discreción pero firmemente a Fernando Simón cando apenas ninguén o defendía, incluso no seu propio campo. Hoxe é unha star”, explicó Ubaldo Rueda en la presentación de este galardón, de carácter bianual.

Por último, como Personalidade singular, la organización ha seleccionado a Rui Rio, líder de la oposición en Portugal, “por ofrecer toda a súa colaboración ó Goberno. Ademais de decirlle á Banca que o seu obxectivo ten que ser un lucro cero nos exercicios de 2020 e 2021”, destacan.

En esta edición, el jurado lo forman Carlos Pajares, Rosario García-Echave, Javier Dapena, María Baleato, Jesús Fernández Sulleiro, Pilar Bermejo, Chús Costoia, Mar Lorenzo, Manuel Salvado, Maribel Martín y Ubaldo Rueda.

La primera edición del premio recayó, en 2018, en la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, que competía con los alcaldes de Palermo y de Los Ángeles, Leoluca Orlando y Eric Garcetti, respectivamente. El jurado valoró su política de acogida a los inmigrantes y refugiados, al habilitar campamentos y facilitarles ayuda de todo tipo.