Galicia regresa a Londres para promover o Xacobeo no World Travel Market

Unha representación galega visitou onte o expositor no que a comunidade galega participa en Londres no marco da prestixiosa feira internacional World Travel Market, unha das citas de maior importancia da industria turística a nivel mundial, que se celebra esta semana en Londres en formato híbrido (presencial e virtural).

A promoción internacional do Xacobeo centra a oferta de Galicia nesta feira, presente dentro do espazo de Turespaña, na que tamén se dan a coñecer os diferentes recursos turísticos do noso territorio.

Ademais, o expositor conta cun lugar de traballo para atención de citas e encontros compartida co Clúster Turismo de Galicia a fin de establecer contactos comerciais con operadores e empresas de servizos turísticos británicos e doutros países presentes na feira e potenciar a comercialización dos produtos que ofrecen as empresas turísticas galegas.

Durante a súa participación na World Travel Market, representantes institucionais e do sector en Galicia puideron establecer contacto con representantes turísticos doutras comunidades españolas, ademais de asistir á recepción na Embaixada española en Londres.

Hai que lembrar que no caso do Camiño de Santiago, no que vai de ano, a maior parte dos peregrinos foro de orixe nacional, un 74 por cento. O obxectivo da Xunta de cara o próximo ano e atraer a máis extranxeiros a Ruta Xacobea, que antes da pandemia eran os máis numerosos.

Así países coma Alemaña, Italia, Francia, Brasil e incluso os Estados Unidos (nos últimos tempos) tiñan unha enorme tradición no Camiño, que viuse moi afectada pola crise do coronavirus.

O feito de que a pandemia non se controlara do mesmo xeito en todos os países e o temor dos cidadáns fai que moitos ainda teñan reticencias no momento de viaxar a outros países, por si puidera xurdir algún problema relacionado co Covid.

