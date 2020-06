Galicia silenciosa y ejemplar

Siempre los gallegos tuvimos fama de callados. Una actitud que si se ejerce con carácter selectivo, es camino que lleva a la sabiduría; la sabiduría del pueblo. Se recoge en las páginas bíblicas : “Hasta el necio pasa por sabio, si guarda silencio; se le considera prudente, si cierra la boca”. (Proverbios 17:20/ NVI). No faltan igualmente, expresiones al efecto, espigadas en el campo de los refranes, granero opulento de la sabiduría popular. Veamos algunas: “En boca cerrada no entran moscas”. “Quien mucho habla mucho yerra”. “Por la boca muere el pez”. “El que mucho escucha mucho aprende” y otras. Quizás sea el silencio el caldo de cultivo en el que se desarrolla el germen de nuestro modo de ser, nuestra idiosincrasia de pueblo gallego. El silencio, como signo distintivo de una personalidad diferente de la de otros pueblos más dados al lenguaje bullicioso, al pronto y a la improvisación. Descriptiva es la imagen que se nos adjudica del gallego a la mitad escalera , como viandante dubitativo que nunca se sabe si está subiendo a bajando. Es el mismo gallego del “asegún”, del “depende” o de “la botella medio llena”, expresiones que configuran una especie de lenguaje críptico que emana de un natural prudente y reservón que sabe jugar sin enseñar las cartas. Si a esto añadimos el dominio de la “retranca”, esa habilidad para decir lo que uno quiere y no lo que otros quieren que diga, manejando el recurso de las segundas intenciones, quizás tengamos ya el prototipo de nuestro representativo personaje. Pues todavía no. Nos falta por añadir a estos rasgos de lo genético, de lo que da la naturaleza, el complemento de lo ético, lo que se conquista con el esfuerzo y la costumbre. Añadamos pues, que el gallego es hombre el palabra, a tal extremo, que acude a la feria y remata el trato de compraventa de una vaca con un simple apretón de manos. Amigo de la propiedad, espera que en el reparto de la herencia le toque aunque sea solamente una pequeña “leira”. Una “leira” que es su tesoro de tierra fecunda, fértil y verde que riega la lluvia, en la aldea lejana que evoca al abuelo. Al gallego no le gusta llorar. Esconde sus lágrimas como esconde su morriña, si tiene que tomar la maleta de la emigración, el exilio o el trastierro, cuando quiere dejar su condición de pobre o de vasallo. Es un buen emigrante que prospera, de ordinario, a base del esfuerzo del trabajo, la moderación y el ahorro. Y, en lo político es fiel a sus principios. No es amigo de algarabías doctrinarias, de experimentos y ligerezas de charlatanes. Su comportamiento en lo político es reflejo de su moderación como hijo de una Galicia ejemplar, silenciosa y cumplidora, trabajadora y leal. Y si le preguntas a quién va a votar te responderá: Depende.