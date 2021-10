Galicreques acolle hoxe a gran estrea de ‘Tacao’ con mimo e música en directo

TEATRO PRINCIPAL. O Festival Internacional Galicreques, organizado pola Asociación Barriga Verde co patrocinio de institucións e entidades como a Xunta de Galicia a través da Agadic, o Concello de Santiago, a Deputación da Coruña, o Ministerio de Cultura e a Fundación SGAE continúa hoxe con catro funcións, dúas delas para público escolar, que se celebrarán no Teatro Principal, na Carpa da Alameda e na Fundación SGAE. A gran protagonista da xornada será a estrea de Moving Compass, que presentará por primeira vez en Galicia a súa obra Tacão, obra que mestura o mimo, a música en directo, a máscara e o teatro físico. A montaxe é unha adaptación do conto Sapatos de Tacão alto, do autor mozambiqueño Mia Couto. A obra estrearase no Teatro Principal par ao público xeral ás 20.00 h e terá unha función escolar ás 11.30 h. Unha hora antes, ás 10.30 h, Fundación SGAE acollerá a outra función escolar da xornada: Diente de leche, da compañía ecuatoriana Titerefue y Titiritainas. Para completar a xornada, ás 18.00 h Olga Abad presentará na Carpa da Alameda a súa produción A viaxe de Maruxiña, peza de contacontos que trata o tema do xénero e da diversidade dunha maneira moi sinxela, contando a historia dunha osa que é de cor e que vive nunha cidade onde a poboación está conformada por osos e osas brancas. ECG