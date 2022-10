Galicreques trae seis funciones, unha mesa redonda e un obradoiro

O Festival Internacional Galicreques, no marco da súa 27ª edición, que rematará este domingo, continúa hoxe cun programa ben completo que inclúe seis funciones, un obradoiro formativo e unha mesa redonda sobre o xénero do teatro de monicreques.

A programación da xornada comezara ás 12.00 horas coa compañía uruguaia Coriolis. A formación actuará na Fundación SGAE con Trapos, montaxe que reflicte con monicreques de mesa a relación de tres velliños que sentan no banco dunha praza e que comezan a vivir diferentes conflitos ao longo dunha mesa tarde. Na carpa da Alameda, ás 13.00 horas, celebrarase a mesa redonda O Teatro de monicreques, a debate. Neste encontro abordarase o futuro deste xénero, así como a situación actual e as complicacións que afronta. Xa pola tarde, a partir das 16.00 horas, o Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) acollerá o obradoiro para adultos Do movemento ao monicreque. Trátase dun obradoiro formativo que imparten dúas integrantes da compañía Nauta: Raquel Garabal e Pilar Pingarrón. Para participar, cómpre a inscrición previa.

P ola tarde, os centros socioculturais da cidade volverán recibir a Galicreques. O Centro Sociocultural da Trisca contará ás 18.30 horas cos arxentinos de El Telón, que representarán De marineros y piratas, e, á mesma hora no Centro Sociocultural do Ensanche, a compañía Tres Tigres representará a súa montaxe Los sueños de Trucas. A carpa da Alameda tamén ofrecerá dúas funcións: a primeira, ás 18.30 horas, correrá a cargo de Luis Vallecillo con A linguaxe perdida. Ás 21.30 horas, e dentro da programación para adultos Cara BÉ, a Carpa da Alameda recibirá a compañía italiana Kharabat, que representará o seu espectáculo homónimo.

A compañía uruguaia de Coriolis completará a programación ao representar tamén nesta sección do Cara Bé a obra para o público adulto Pasos Largos. Cómpre lembrar que esta peza é unha das cinco inéditas en Europa que chegan da man do Galicreques 2022.

O Festival Internacional Galicreques, organizado pola Asociación Barriga Verde co apoio e patrocinio de institucións como a Xunta, o Concello de Santiago, a Deputación da Coruña, o Ministerio de Cultura, Iberescena ou a Fundación SGAE, continuará celebrando a súa 27ª edición até este vindeiro domingo.