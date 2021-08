Go!Go!Zo!, actuacións e DJ no Monte do Gozo

SANTIAGO. Continuando coa programación que acolle o Monte do Gozo, lugar de referencia cultural neste Xacobeo 21-22, tamén en agosto poderemos desfrutar do Go!Go!Zo!, un festival de triple vertente: actuacións musicais, sesións DJ e espectáculos para os máis cativos. Este pretende ser non só un festival, senón “un viveiro de aristas”, lecer, teatro, gastronomía e moito máis.

O Go!Go!Zo!, que conta con aloxamento, piscina, aparcadoiro e restaurantes, desenvólvese dende o pasado 14 de xullo e ata o 28 deste mes. En agosto chegarán ao Monte do Gozo artistas como Cimafunk, unha sensación internacional que combina funk con rumba ou cha-cha-chá, e que actuará mañá ás 21.30 horas. O sábado 7 estará protagonizado por Abelvision DJ, co seu estilo picado e a súa procura do groove entre o salvaxe e o elegante. A súa vocación artística naceu no ano 2003, a partir de escoitar a Louis Amstrong soando na Radio Kalimera compostelá.

A semana que vén agárdanse as actuacións de Dani Barreiro & Friends, apto para tódolos públicos; da coñecida banda galega de folk Os Amigos dos Músicos; da vangardista Allova co seu indie-pop e de Habana Café Son, entre outros. Tamén terá lugar unha exhibición de baile organizada polo centro compostelán Academia Sondanza, dirixida por Raquel Pombar. Cómpre estar moi atentos ao novidoso programa. X.F