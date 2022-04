‘Goleada’ de Borja Verea a Fernando Mayo en la presentación de avales

Borja Verea y Fernando Mayo ya formalizaron sus candidaturas para liderar el PP de Santiago en los próximos años. El plazo para presentarse finalizaba ayer a las ocho de la tarde y la elección del nuevo presidente del partido se dirimirá en el congreso local del próximo 14 de mayo. Así pues, ese día los militantes compostelanos del PPdeG elegirán al nuevo líder del Partido Popular en la capital gallega, con el foco puesto ya en las próximas elecciones municipales, en 2023.

Diputado autonómico y presidente de la actual gestora del PP de Santiago, Borja Verea es licenciado en Derecho. En la jornada de ayer, tras presentar 326 avales para formalizar su candidatura, agradeció “o respaldo indiscutible da militancia” y destacó “a gran xenerosidade dos afiliados composteláns, apostando sen matices pola renovación e a unidade”. “O novo PP de Santiago gobernará a cidade a partir da primavera de 2023”, remarcó.

Verea apuntó, además, que “cre nun partido plural e forte” e insistió en que “todos aqueles que queiran sumar terán un sitio ao meu lado”, porque “para conseguir unha gran maioría en 2023”, incidió, “vai ser necesaria a suma e o esforzo de todos”.

Tras la presentación de avales, señaló que “a vontade da militancia é incontestable, e polo tanto, non hai desculpa para non comezar desde xa a traballar todos xuntos, xa que ninguén entendería o contrario”. “Comecemos desde mañá mesmo a gañar as eleccións municipais de 2023, xuntos, porque o cambio no PP de Santiago xa é imparable”, subrayó.

Desde su equipo indicaron que “entre os varios centos de avais que presentou Borja Verea hai representación de todos os sectores do partido na cidade, así como de diferentes idades e sensibilidades, dende a vicevoceira popular Paula Prado ou o histórico dirixente David Pillado; así como concelleiros, deputados e demais cargos do partido, pasando tamén polo voceiro popular no Parlamento, Pedro Puy; a consellería de Mar, Rosa Quintana; ou o decano da Facultade de Filosofía da USC, Marcelino Agís”.

Por su parte, Fernando Mayo presentó, entre el pasado viernes y ayer, los avales que formalizan su candidatura para el próximo congreso local del PP. Presentó 45 firmas. “Debo agradecer y agradezco el apoyo y respaldo de todos los afiliados que me han arropado en este camino. Tenemos un barco cargado de ilusiones, principios y valores, que trataré de defender con ahínco por el bien del partido y de todos los compostelanos”, afirmó el médico santiagués. Y añadió: “Quiero mostrar mi reconocimiento a todos los implicados en esta fase electoral y agradecer con antelación su labor para garantizar la transparencia y velar por la igualdad de derechos de todos los afiliados, lo cual es fundamental”.

Los dos precandidatos cumplen con los requisitos de 25 avales válidos para ser proclamados candidatos a la Presidencia local del PP de Santiago. La campaña electoral interna dará comienzo a las 00.00 horas del 29 de abril.