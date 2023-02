Goretti Sanmartín aboga por recuperar o Consello municipal das mulleres para a capital galega

8M A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, presentou unha moción sobre o 8 de marzo, Día internacional das mulleres, para loitar contra a pobreza feminina, reducir a precariedade laboral, esixir que as empresas concesionarias de servizos cumpran os pregos e os contratos en materia de conciliación e, ademais, fomentar a participación social coa recuperación do Consello municipal das mulleres.

En rolda de prensa fixo un chamamento á mobilización contra o asasinato de Beatriz Lijó, a primeira vítima mortal galega neste 2023 por violencia de xénero. Así, enviou en nome do BNG a “solidariedade, afecto e ánimo á familia e amizades de Beatriz”. Desde 2010 son 69 as mulleres asasinadas en Galiza “e como BNG esiximos sempre que a Lei galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero sexa efectiva con recursos suficientes e cun compromiso real para acabar co terrorismo machista”.

“Ao PP hai que esixirlle que sexa máis efectivo coa dotación de medios e recursos económicos e non facer campañas que son un desprestixio e un atentado contra a dignidade das mulleres”, indicou. Lembrou nese sentido a campaña de igualdade da Xunta que empregou o lema Non debería pasar pero pasa e a nova polémica polo contido misóxino da do 14 de febreiro.

O BNG esixiulle ao Goberno local de Santiago, no mes de novembro, que houbese un incremento de recursos para o Centro de Información das Mulleres (CIM) e unha dotación dunha avogada e dun axente de igualdade a tempo completo. Reclamou tamén medidas específicas “para combater a precariedade laboral, pois non valen declaracións ao aire, bonitas, que quedan estupendamente nos días próximos ao 8M”.

Sinalou a necesidade de controlar as concesionarias de servizos como sucedeu coas traballadoras do SAF para que poidan cobrar o incremento do IPC. ecg