Goretti Sanmartín pide “un tempo novo para a cidade” ás Raíñas Magas

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, subiu ao seu Facebook a carta ás Raíñas Magas chea de bos desexos para compartir neste 2023. Con este aceno, mostra a intención de “confiar no futuro porque virán tempos de cambio para mellor”, en referencia ás eleccións de maio. Na carta, escrita á man, expresa o seu desexo “de que se abra un tempo novo para Santiago, con enerxía e ilusión”. Ademais pídelles ás súas maxestades “que atopemos motivos para sorrir, que as persoas sexan máis felices e o mundo máis solidario”. Tamén solicita que en 2023 se compartan boas novas coa creación de emprego, que nas casas non falten comida e calor, e que finalicen o maltrato e os feminicidios. Ademais, fai referencia a que a xente poida gozar de boa saúde e de bos servizos públicos. Trátase de referencias ás intencións políticas de carácter económico e social desde as que aposta. REDACCIÓN