Graduación dos alumnos do Seminario Menor

acto de despedida. Aínda falta un mes para o remate do curso escolar, pero os alumnos de 2.º Bacherelato teñen o seu propio calendario. Nunhas semanas terán lugar as probas ABAU, a antiga Selectividade, e xa tocou examinarse e recibir as notas desta etapa no Seminario Menor. Así a semana pasada foi a despedida oficial xunto á comunidade escolar.

Alumnos e profesores aproveitaron a ocasión para recordar o que foron estes anos, nun emotivo acto no que as familias tan so se puideron facer presentes de modo virtual, debido á situación actual da pandemia. A maioría seguirán véndose as caras, posto que moitos seguirán acudindo ao centro educativo para preparar as probas de acceso á universidade ou os exames extraordinarios de xullo.

Dende o Seminario Menor de Belvís deséxanlle a todos eles moitos éxitos na nova etapa académica que están a piques de iniciar, a maioría deles na universidade.